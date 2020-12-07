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الاثنين 7 كانون الأول 2020 ساعة 15:36

اليمن: إبن حبتور يشدد على ضرورة استثمار الثروة السمكية

اليمن: إبن حبتور يشدد على ضرورة استثمار الثروة السمكية
شدد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن "عبدالعزيز بن حبتور"، على ضرورة الاستثمار من قبل القطاع الخاص في مجال الثروة السمكية، في ظل انشغال الدولة بمواجهة العدوان.

وأكد بن حبتور، في كلمة له خلال ورشة عمل للترويج للاستثمار في القطاع السمكي، أن الحكومة ستقوم بمراجعة مستمرة لقانون الاستثمار وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص للاستثمار وحمايته.

وقال: مهتمون بمواصلة عملية التنمية رغم استمرار العدوان والحصار، مشيرا إلى أن وزارتا الزراعة والثروة السمكية معنيتان اليوم بإيجاد الفرص الاستثمارية.

وأضاف لا ينبغي علينا الانتظار لحين تحرير القطاع النفطي والمعدني لبناء الاقتصاد الوطني، والعالم يتجه لبناء اقتصاديات متعددة المصادر.

من جهته أوضح عضو المجلس السياسي الأعلى "سلطان السامعي"، أن النفط اليمني يجري سرقته اليوم بفاتورتين لحسابي الرياض وأبوظبي.

ونظمت وزارة الثروة السمكية تنظم في العاصمة صنعاء ورشة عمل للترويج للاستثمار في القطاع السمكي.
رقم : 902217
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