الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 كانون الأول 2020 ساعة 20:38

توقيع اتفاقيتين اقتصاديتين بين العراق والسعودية

توقيع اتفاقيتين اقتصاديتين بين العراق والسعودية
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، توقيع العراق والسعودية اتفاقيتي إنشاء صوامع غلال في محافظة الديوانية، وإنشاء مستشفى الصقلاوية في محافظة الأنبار.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير التخطيط، خالد بتال النجم، ترأس اعمال اللجنة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والإغاثة، ضمن اعمال المجلس التنسيقي العراقي- السعودي المشترك، الذي بدأ أعماله، اليوم الاثنين في بغداد، بحضور وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير التجارة، ماجد القصبي".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها، اتفاقية حماية الاستثمارات بين العراق والسعودية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتوفرة في العراق، وإمكانية دخول الشركات السعودية للاستثمار في العراق، كما ناقش الجانبان، تفاصيل المشاريع التي سيتم تمويلها من القرض السعودي".

وتابع، أن "اللقاء شهد توقيع اتفاقية إنشاء صوامع غلال في محافظة الديوانية بمبلغ 25 مليون دولار، لدعم القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل، بالإضافة الى توقيع اتفاقية إنشاء مستشفى الصقلاوية بقيمة 15 مليون دولار، لتقديم الخدمات الطبية والصحية لابناء محافظة الانبار، كما وقّع الطرفان محضري اللجنة الإسلامية والثقافية والدورة الرابعة للمجلس التنسيقي العراقي- السعودي المشترك".
رقم : 902267
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إلى أين تتجه صفقة الأسلحة الأمريكية مع الإمارات؟
إلى أين تتجه صفقة الأسلحة الأمريكية مع الإمارات؟
فشل ‘‘إسرائيليّ‘‘ وأمريكيّ ذريع بالقبض على أحلام التميمي.. الغايات والأسباب؟
فشل ‘‘إسرائيليّ‘‘ وأمريكيّ ذريع بالقبض على أحلام التميمي.. الغايات والأسباب؟
7 كانون الأول 2020
نظام آل خليفة يرتكب "جريمة حرب" بحق فلسطين
نظام آل خليفة يرتكب "جريمة حرب" بحق فلسطين
7 كانون الأول 2020
‘‘حزب الله‘‘ والانتقال من الردع إلى التفوق
‘‘حزب الله‘‘ والانتقال من الردع إلى التفوق
7 كانون الأول 2020
الغرب وحلم تجرید ایران من القوة التي لجمت امثال ترامب ونتنياهو
الغرب وحلم تجرید ایران من القوة التي لجمت امثال ترامب ونتنياهو
7 كانون الأول 2020
روحاني: قيود الحد من انتشار كورونا حققت نتائج إيجابية
روحاني: قيود الحد من انتشار كورونا حققت نتائج إيجابية
5 كانون الأول 2020
يمكن لإيران توجيه ضربة موجعة لإسرائيل من داخل سوريا للانتقام لدماء فخري
يمكن لإيران توجيه ضربة موجعة لإسرائيل من داخل سوريا للانتقام لدماء فخري
5 كانون الأول 2020
في حديثه عن الإتفاق النووي.. هايكو ماس يتقمص شخصية بومبيو
في حديثه عن الإتفاق النووي.. هايكو ماس يتقمص شخصية بومبيو
5 كانون الأول 2020
مؤتمر مساعدة لبنان المشروط.. فرص النجاح والفشل
مؤتمر مساعدة لبنان المشروط.. فرص النجاح والفشل
5 كانون الأول 2020
البرهان بين ناري العقوبات والتطبيع.. هل يحسم الشعب السودانيّ المسألة؟
البرهان بين ناري العقوبات والتطبيع.. هل يحسم الشعب السودانيّ المسألة؟
5 كانون الأول 2020
النبيذ ‘‘الإسرائيلي‘‘ الذي يصنع في الجولان المحتل يُسكر أمراء الإمارات!
النبيذ ‘‘الإسرائيلي‘‘ الذي يصنع في الجولان المحتل يُسكر أمراء الإمارات!
4 كانون الأول 2020
حركة "BDS": اعتراف البحرين بمنتجات المستوطنات "جريمة حرب"
حركة "BDS": اعتراف البحرين بمنتجات المستوطنات "جريمة حرب"
4 كانون الأول 2020
"سوخوي 22" الايرانية.. تتزوَّد بسبعة أنواع من أسلحة جو - أرض الموجَّهة
"سوخوي 22" الايرانية.. تتزوَّد بسبعة أنواع من أسلحة جو - أرض الموجَّهة
4 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يمكن لإيران توجيه ضربة موجعة لإسرائيل من داخل سوريا للانتقام لدماء فخري
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
خبير عسكري يمني لـ"إسلام تايمز": السعودية لها يد في اغتيال العالم فخري زاده