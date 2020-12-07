هذا ما قاله السيسي عن محور لقائه بنظيره الفرنسي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع الإقليمية في شرق المتوسط والشرق الأوسط.



وأوضح الرئيس المصري أنه تمت مناقشة ضرورة التصدي لبعض التحركات والتصرفات الاستفزازية التي تنتهجها بعض الدول، والتي تقوم بدعم الإرهاب في المنطقة.



وشدد الرئيس السيسي، خلال كلمته على أن الحل السياسي في ليبيا هو السبيل الوحيد للاستقرار، كما شددنا على ضرورة خروج كافة المليشيات من ليبيا.



وأكد الرئيس المصري أنه ناقش مع ماكرون ضرورة عدم ربط الإرهاب بالدين، مطالبا بعدم الإساءة للرموز الدينية.



وقال الرئيس المصري: "المسلمون في العالم إذا افترضنا أنهم مليار مسلم، إذا قام 1% بأعمال متطرفة هذا لا يعني أن الجميع متطرف".



وتابع: "أكدت في مباحثاتي مع ماكرون على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين وعدم الإساءة للرموز والمقدسات".



وقال الرئيس المصري إن مصر تتعامل بهدوء وتوازن مع مشكلة الإرهاب رغم أنها أكثر الدول التي دفعت ثمنا باهظا لممارسات الإرهاب والتطرف.



وأضاف: "استشهد من المصريين من كل طوائف الشعب حتى أشقائنا من المسحيين دفعوا ثمنا في مواجهة هذا التطرف"، مضيفا:" وبقول إن مصر أكثر دولة في المنطقة عانت من الإرهاب"