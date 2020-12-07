العوامية ... اضطهاد سعودي جديد

التصعيد الجديد للسلطات لا يُفسّر سوى أنه استهداف عنصري مقيت لكلّ من رفع صوته بوجه آل سعود، خاصة أن المسجد كان مقرًّا للشيخ الشهيد نمر باقر النمر يؤمّ فيه المصلّين ويُرشدهم الى الحقّ.



مصادر من داخل البلدة قالت إن خطوة اليوم مرتبطة بحملة الهدم التي كانت قد بدأتها السلطات قبل أشهر بحجّة توسعة الطرقات وتطوير المنطقة عمرانيًا وإنعاش الاقتصاد في القطيف وعموم المنطقة الشرقية، مؤكدة أن الغايات الحقيقية للمشروع هي طمس وإزالة كلّ ما يتعلّق بالشهيد النمر وحركته السياسية السلمية.



و لا تنفصل عملية اليوم عن عمليات تهجير سكان حيّ المسورة في العوامية وتدميره بالكامل قبل عاميْن عندما سُلب منهم وبالإكراه أكثر من 488 عقارًا لهم، وعن تهجير عوائل من البلدة ومُحيط مقبرتها.



وليس بعيدًا، اقتحمت قوات الأمن السعودية مدينة الأحساء أمس واعتقلت السيد هاشم الشخص من منزله، بعد تطويق الحيّ بالكامل من قبل جهاز المباحث العامة، الذي عمد الى تخريب محتويات المنزل والعبث بها.



وفي هذا الصدد أوضح الناشط عادل السعيد أن هدم مسجد الإمام الحسين (عليه السلام) في مدينة العوامية،يشير إلى الرمزية التي يحملها هذا المسجد، إذ كان الشهيد الشيخ نمر باقر نمر يؤم المصلين فيه، ويلقي خطبه فيه.



وأكد السعيد أن سلطات آل سعود تواصل حربها الشرسة ضد اتباع ال البيت عليهم السلام في القطيف.



وقال إن سلطات آل سعود تريد أن تجتث أي أمر يتعلق بالشهيد النمر، مشددا على أنهم “مهما فعلوا سيبقى الشهيد يلهم جميع الأحرار وهو في قبره المُغيب”.



وأضاف السعيد أن هدم المسجد في العوامية، يأتي ضمن مخطط سلطوي لاستهداف عشرات المباني في شارع الثورة، مركز انطلاق الانتفاضة الثانية في القطيف.



وأشار إلى أن المخطط السلطوي المزعوم يستهدف معالم القطيف أو ما تبقى منها عبر عملية الهدم والردم والاعتداءات السلطوية الانتقامية من الحراك الثوري المطلبي السلمي في المنطقة.



وتستهدف سلطات آل سعود عبر مخطط تهديمي يبدأ من قلعة القطيف مروراً بمجسم اللؤلؤة وصولاً إلى مسجد المسألة، وجميعها من المعالم الأثرية التي يحتضنها شارع الثورة في القطيف، وكل ذلك تحت زعم توسعة شارع الثورة، مكان انطلاقة الحراك الثوري المطلبي بالقطيف عام 2011، والذي كان شاهداً على مواجهة الظلم والاستبداد والحرمان الاجتماعي.



ولفت السعيد إلى حملة اعتقالات واسعة نفذتها سلطات آل سعود قبل أسابيع بحق رجال الدين في المنطقة وأن ذلك يندرج ضمن الحملة على بذور فكر الشيخ الشهيد ونوابعها وتلامذته ومؤيديه.



وأعلن النظام السعودي في يناير 2016 إعدام الشيخ نمر باقر النمر وذلك بعد اعتقاله لما يزيد عن 3 سنوات، على خلفية الاحتجاجات التي عمت المنطقة الشرقية في العام 2012 المطالبة بإعطاء المواطنين من اتباع ال البيت ع حقوقهم ورفع الظلم الواقع عليهم من قبل السلطات.



اعتقل عدة مرات في 2006 و 2008 و 2009 و كان آخرها في الثامن من يوليو عام 2012 و في 15 أكتوبر 2014، حكمت عليه المحكمة الجزائية في السعودية بالإعدام بسبب أمور متعلقة بالإرهاب والفتنة الطائفية. و تم تنفيذ الحكم بالإعدام في صباح يوم 2 يناير 2016.



وكانت سلطات آل سعود اعتقلت الشيخ النمر في تموز/يوليو 2012، بعد ملاحقته وإصابته بطلق ناري في رجله، وأعلنت الداخلية السعودية حينها أنها اعتقلت “أحد مثيري الفتنة”، وادعت أن الشيخ النمر ومن معه “حاولوا مقاومة رجال الأمن، وقد بادر بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية أثناء محاولته الهرب”.



والشيخ النمر معارض سعودي، رفع الصوت لمحاربة الفساد في المملكة.



وحاول الشيخ النمر توعية الناس في بلدة العوامية الواقعة في المنطقة الشرقية في المملكة، كما عمل على رفع مستوى المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية.

