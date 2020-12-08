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الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 ساعة 09:31

الامارات تقدم للاحتلال ما لم يقدمه الغرب

الامارات تقدم للاحتلال ما لم يقدمه الغرب
قالت القناة 20 العبرية: إن رئيس مستوطنات شمال الضفة الغربية "يوسي دجان" وصل دبي -أمس- رفقة رؤساء مصانع في مستوطنات الضفة الغربية.

وأضافت القناة أن هذه الزيارة تأتي بعد شهر واحد فقط من زيارة "دجان" رفقة رؤساء المصانع للمرة الأولى للإمارات ولقائه مديري شركات إماراتية.

وبحسب القناة؛ فإنه جرى صباح اليوم توقيع اتفاقيات تفاهم بين شركات المستوطنات وشركة إماراتية، وتنص هذه الاتفاقيات على استيراد الشركة الإماراتية الخمور، والعسل، وزيت الزيتون والطحينة من مصانع مستوطنات الضفة الغربية.

وكثفت الإمارات مؤخراً من اتفاقيات التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب إعلانها التطبيع الرسمي مع الاحتلال هي والبحرين والسودان.

وفي الوقت الذي تبرم فيه الامارات والبحرين والدول المطبعة صفقات مع الشركات الناشطة في المستوطنات فان الكثير من دول العالم ترفض ابرام مثل هذه الصفقات، من ضمنها دول "الاتحاد الأوروبي"، فانها ترفض معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحا أمام المستهلك، مكان تصنيعها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، أكد مجلس الأمن الدولي في قراره 2334، أن "المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، غير شرعية".

من جانبها تعتبر حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS"، أن الاعتراف بمنتجات المستوطنات، مشاركة في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال.
رقم : 902358
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