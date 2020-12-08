ما الذي يفعله الارهابي 'المحيسني' في عفرين السورية؟

قام المتزعم في تنظيم جبهة النصرة الإرهابية المدعو عبد الله المحيسني، بزيارة إلى مدينة عفرين التي تحتلها تركيا في ريف حلب الشمالي بهدف إنشاء "ملف مشترك" بين المناطق التي تحتلها تركيا في ريف حلب والنصرة.



وأفادت مصادر مطلعة بأن المحيسني زار مؤخراً مدينة عفرين شمال غرب حلب لإنشاء "ملف أمني" بين المناطق التي تحتلها تركيا في ريف حلب و"النصرة".



وأضافت المصادر أن المحيسني ناقش خلال زيارته إلى عفرين توحيد الجهد العسكري بين ما يسمى "الجيش الوطني" الموالي لتركيا و"جبهة النصرة" في خطوط التماس مع الجيش السوري، واقترح استلام "جبهة النصرة" مواقع إلى جانب "الجيش الوطني" في خطوط التماس مع الجيش السوري.



وانتشرت قبل أيام أنباء عن اعتقال المحيسني من قبل مسلحي "الحمزات" الموالي لتركيا جنوبي مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي، ليتبين فيما بعد أنه كان في زيارة إلى المدينة استمرت أسبوعين، وفقاً لما نقلته صحيفة "رأي اليوم".



وبرز اسم المحيسني بشكل واضح كأحد متزعمي "النصرة" خلال معارك حلب، لينتقل فيما بعد إلى إدلب.