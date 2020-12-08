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الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 ساعة 09:46

بارزاني يصدر بياناً بشأن التظاهرات في كردستان العراق

بارزاني يصدر بياناً بشأن التظاهرات في كردستان العراق
أصدر رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني بياناً بشأن التظاهرات في كردستان العراق احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية.

وقال بارزاني في بيان له إن "حكومة الإقليم تتفهم الوضع المعيشي الصعب للمواطنين، وتشكر صمودهم أزاء الأزمة الحالية"، مشيرا إلى أن "التظاهرات السلمية والحضارية حق مشروع في إطار القانون ولكن محاولات التخريب تختلف عن المطالب المشروعة".

وأضاف، أن "حكومة الإقليم تحاول جاهدة من أجل العبور من الأزمة المالية الحالية ومستمرة بالحوار مع الحكومة الاتحادية لتأمين الحقوق والمستحقات المالية للإقليم".

وتابع: نطالب من المؤسسات المعنية في حكومة إقليم كردستان حماية أرواح جميع المواطنين والمتظاهرين ومنع الاضطرابات واستخدام العنف وتخريب الأماكن العامة والخاصة والمقرات ومحاسبة المخالفين بشكل قانوني".

وأكمل: "يجب على كل الأطراف السياسية في إقليم كردستان التكاتف من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة والحفاظ على استقرار الإقليم".

هذا واعلنت امس الاثنين محافظة السليمانية شمالي العراق حالة الانذار القصوى لجميع الاجهزة الامنية في المحافظة واستدعاء المجازين للالتحاق فورا على خلفية الاحتجاجات الاخيرة فيها.

وكان المتظاهرون اقدموا على حرق مبنى مقرات الاحزاب، الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية، ومبنى القائمقامية والشرطة في بناية واحدة وحرق دائرة الكهرباء.
رقم : 902366
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