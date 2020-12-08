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الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 ساعة 09:48

ايران تحقق فائضا في الميزان التجاري بمقدار 1.5 مليار دولار

ايران تحقق فائضا في الميزان التجاري بمقدار 1.5 مليار دولار
علن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي عن تحقيق البلاد فائضا في الميزان التجاري بمقدار 1.5 مليار دولار خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس).

وقال همتي في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الاثنين: انه منذ بداية العام الجاري بلغت صادرات البلاد 26.5 مليار دولار فيما بلغت الواردات 25 مليار دولار اي ان الميزان التجاري حقق فائضا بمقدار 1.5 مليار دولار.

واضاف: ان البنك المركزي يقوم بتحديد الهدف التضخمي وفقا لسلسلة من المتغيرات وحينما حددنا هذا الهدف كان سعر الدولار في سوق "نيما" (النظام الشامل لمعاملات العملة الصعبة) 170000 ريال لكننا رغم ذلك مازالنا نتوقع الاقتراب حتى حزيران القادم من الهدف التضخمي اي ما بين 22 الى 24 بالمائة.

وقال: اننا سنعبر من هذا المنعطف في ضوء الوتيرة الجارية في سوق العملة الصعبة والاجراءات المتخذة والامور الحاصلة في النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية.

واكد محافظ البنك المركزي بان الهدف الاساس الذي كان يسعى اليه ترامب هو تقويض الاقتصاد الايراني الا انه فشل في ذلك والان هو وقت حصول الشعب الايراني على النتيجة من المقاومة وان المتغيرات الاقتصادية تشير الى ان هنالك ايام واشهرا افضل امامنا.

وفي جانب اخر من حديثه اوضح بانه يتم تفريغ 3 ملايين طن من السلع من الجمارك شهريا حيث بلغ اجمالي الكمية التي تم تفريغها من الجمارك 23 مليون طن منذ بداية العام الجاري وان هذه الوتيرة مازالت مستمرة.

وصرح بان البنك المركزي قدمت خلال العام الجاري 8 مليارات دولار كالتزام لواردات السلع من ضمنها 5.5 مليار دولار للسلع الاساسية و 2.5 مليار دولار للادوية.

واعلن محافظ البنك المركزي بان نمو السيولة النقدية بلغ 22 بالمائة منذ بداية العام لغاية الان.

وحول كيفية تحقيق موارد الموازنة للعام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار/مارس) قال: ان من سبل تحقيق الموارد للموازنة؛ البيع المسبق للنفط والاوراق المالية.

وحول اعادة الارصدة الايرانية المجمدة من كوريا الجنوبية قال: ان مسؤولي كوريا الجنوبية قالوا لنا بانهم اخذوا الترخيص من "اوفاك" (مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الاميركية) لنقل الارصدة الى سويسرا لانه حينما يريد الكوريون نقل الاموال فانه يجب ان يتم بطريقة u_tern اي ان تنقل اولا الى اميركا ومن ثم يتم تحويلها من اميركا، لذا فقد طلبنا الضمان من الكوريين كي لا يجمد الاميركيون اموالنا لانه لا يمكن الثقة بهم.
رقم : 902367
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