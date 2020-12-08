الحوثي يكشف عن رسالة أمريكية 'سرية ومهمة'

كشف عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، يوم الاثنين، عن تلقي الجماعة رسالة أمريكية بشأن إحلال السلام في اليمن.



وقال الحوثي، عبر حسابه على "تويتر": "أرسلوا إلينا الأمريكان عبر وسطاء قالوا لا يمكن أن يكون هناك سلام، حتى وإن كانت السعودية راض به، إذا لم نكن نحن موافقين عليه".



واتهم القيادي في حركة أنصار الله، في تغريدة أخرى، الولايات المتحدة بتدمير العملة اليمنية، قائلا: "من على طاولة يفترض أنها للسلام، هدد السفير الأمريكي بتدمير العملة وانهيار الريال اليمني أمام الوفد الوطني في الكويت".



واعتبر الحوثي، ذلك "دليلا على حصار أمريكا القاتل لشعب اليمن".