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الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 ساعة 10:07

ممثل قائد الثورة بالجامعات ووزير العلوم يزوران اسرة الشهيد فخري زادة

ممثل قائد الثورة بالجامعات ووزير العلوم يزوران اسرة الشهيد فخري زادة
قام رئيس مكتب ممثلية قائد الثورة الاسلامية في الجامعات برفقة وزير العلوم بزيارة منزل الشهيد محسن فخري زادة والتقى بأسرة هذا الشهيد العظيم .

ويفيد تقرير وكالة أنباء "فارس" ان حجة الإسلام مصطفى رستمي رئيس مكتب ممثلية قائد الثورة الاسلامية بالجامعات قام بمعية منصور غلام وزير العلوم بزيارة منزل الشهيد العالم النووي والدفاعي البارز محسن فخري زادة والتقى بأسرة هذا الشهيد الكبير.

وقدم رئيس مكتب ممثلية قائد الثورة الاسلامية بالجامعات التعازي لأسرة هذا الشهيد العملاق ، سائلا الله سبحانه وتعالى ان يرفع من درجات هذا الشهيد العزيز.

وفي إشارة إلى هواجس الشهيد ازاء البيئة العلمية والأكاديمية ، قال انه في كتابات هذا الشهيد يمكن ملاحظة هاجسه فيما يتعلق بالفلسفة الإسلامية ، وكان هذا الشهيد العزيز ضالعا فكريا في هذا المجال، وان غياب الدكتور فخري زاده ترك ثلمة كبيرة في الوسط الأكاديمي.

بدوره قدم وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا تعازيه لأسرة الشهيد فخري زاده ، وأعلن استعداده لنشر وجمع النتاجات الباقية لهذا الشهيد العزيز التي لم تنشر.
رقم : 902374
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