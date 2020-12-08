صنعاء: دفعة جديدة من المخدوعين يعودون للصف الوطني

استقبل المركز الوطني للعائدين بصنعاء أمس الاثنين، 23 من المخدعين، بينهم قائد ما يسمى بمحور آزال في باقم "العميد هاني الوصابي" وقائد الكتيبة الأولى لما يسمى بلواء الفتح في الجوف المقدم "رمزي الظاهري" بعدتهم وعتادهم والذين كانوا في عدد من معسكرات العدوان ومرتزقته.



وثمن العائدون دور القيادة الثورية والسياسية العليا على قرار العفو العام للراغبين العودة إلى صف الوطن وترك القتال إلى جانب المعتدين.



ودعوا بقية المخدوعين إلى استغلال قرار العفو العام بالعودة إلى الصف الوطني قبل فوات الأوان، مؤكدين استعدادهم التحرك إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يدافعون عن الوطن ضد الغزاة والعملاء.



ولفت العائدون إلى أن المحتلين والمرتزقة يمارسون ضد المخدوعين أشكال من التعذيب بعد حملة اعتقالات طالتهم في الآونة الأخيرة.