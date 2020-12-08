الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 ساعة 10:31
خلال استقباله وزير الخارجية السوري..

شمخاني: امريكا تعمل على دعم خلايا ‘‘داعش‘‘ الارهابية بالمنطقة

شمخاني: امريكا تعمل على دعم خلايا ‘‘داعش‘‘ الارهابية بالمنطقة
قال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ان امریکا تهدف من وراء تواجدها في سوريا الى تهريب نفطها وضمان امن الكيان الصهيوني وتعزيز وتوسيع خلايا تنظيم داعش الارهابي في المنطقة مؤكدا على ضرورة وضع حد للتواجد الامريكي الشرير في المنطقة.

واشار الادميرال شمخانی الیوم الثلاثاء خلال لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين ايران وسوريا واشاد بدور سوريا المهم في المقاومة على الصعيد الاقليمي امام الاحتلال و اطماع الكيان الصهيوني مؤكدا على ضرورة توسيع العلاقات بين طهران ودمشق.

واضاف ان امریکا تهدف من وراء تواجدها في سوريا الى تهريب نفطها وضمان امن الكيان الصهيوني وتوسيع خلايا داعش الارهابية في المنطقة ويجب وضع نهاية لتواجدها الشرير في المنطقة.

ونوه الى ان الكيان الصهيوني يستمد حياته وبقائه من انتهاك حقوق الانسان والعدوان والارهاب داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى الوقوف بوجه هذا الكيان المتعطش للدماء لبناء عالم ينعم بالامن والهدوء.

وتابع قائلا انه لا شك ان العالم سيكون اكثر امانا بدون الكيان الصهيوني.

واضاف ان الزعماء الذين قاموا بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المزيف ويسهمون في تنفيذ مخططات امريكا في المنطقة فان مصيرهم سيكون كمصير القذافي وعمر البشير.

وفیما اشاد بمقاومة سوريا حكومة وشعبا امام الاعتداءات والارهاب الداعشي- العبري اكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تترك سوريا وحيدة في التصدي للعدوان والقضاء على الارهاب.
رقم : 902390
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدور التاريخي لبريطانيا في اليمن... من الاستعمار إلى إشعال الحروب
الدور التاريخي لبريطانيا في اليمن... من الاستعمار إلى إشعال الحروب
خيانات إماراتية متتالية.. الصهيانة يسرحون ويمرحون في معرض "جايتكس"!
خيانات إماراتية متتالية.. الصهيانة يسرحون ويمرحون في معرض "جايتكس"!
8 كانون الأول 2020
الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ واحتمالية إشعال حرب... الأهداف والنتائج
الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ واحتمالية إشعال حرب... الأهداف والنتائج
8 كانون الأول 2020
الولايات المتحدة المتهم الرئيسي لإثارة الاضطرابات في العراق
الولايات المتحدة المتهم الرئيسي لإثارة الاضطرابات في العراق
8 كانون الأول 2020
خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني
خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني
8 كانون الأول 2020
إلى أين تتجه صفقة الأسلحة الأمريكية مع الإمارات؟
إلى أين تتجه صفقة الأسلحة الأمريكية مع الإمارات؟
7 كانون الأول 2020
فشل ‘‘إسرائيليّ‘‘ وأمريكيّ ذريع بالقبض على أحلام التميمي.. الغايات والأسباب؟
فشل ‘‘إسرائيليّ‘‘ وأمريكيّ ذريع بالقبض على أحلام التميمي.. الغايات والأسباب؟
7 كانون الأول 2020
نظام آل خليفة يرتكب "جريمة حرب" بحق فلسطين
نظام آل خليفة يرتكب "جريمة حرب" بحق فلسطين
7 كانون الأول 2020
‘‘حزب الله‘‘ والانتقال من الردع إلى التفوق
‘‘حزب الله‘‘ والانتقال من الردع إلى التفوق
7 كانون الأول 2020
الغرب وحلم تجرید ایران من القوة التي لجمت امثال ترامب ونتنياهو
الغرب وحلم تجرید ایران من القوة التي لجمت امثال ترامب ونتنياهو
7 كانون الأول 2020
روحاني: قيود الحد من انتشار كورونا حققت نتائج إيجابية
روحاني: قيود الحد من انتشار كورونا حققت نتائج إيجابية
5 كانون الأول 2020
يمكن لإيران توجيه ضربة موجعة لإسرائيل من داخل سوريا للانتقام لدماء فخري
يمكن لإيران توجيه ضربة موجعة لإسرائيل من داخل سوريا للانتقام لدماء فخري
5 كانون الأول 2020
في حديثه عن الإتفاق النووي.. هايكو ماس يتقمص شخصية بومبيو
في حديثه عن الإتفاق النووي.. هايكو ماس يتقمص شخصية بومبيو
5 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يمكن لإيران توجيه ضربة موجعة لإسرائيل من داخل سوريا للانتقام لدماء فخري
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
خبير عسكري يمني لـ"إسلام تايمز": السعودية لها يد في اغتيال العالم فخري زاده