ايران .. الاكتفاء الذاتي بانتاج المقطورات

أعلن مساعد وزير الطرق رئيس خطوط سكك الحديد الايرانية عن تحقيق الاكتفاء الذاتي بانتاج المقطورات داخل البلاد.



وأوضح سعيد رسولي في تصريح لوكالة انباء فارس، أن الاكتفاء الذاتي تحقق بنسبة 100 بالمئة بعد ما تم اجراء الاختبارات النهائية لعجلات المقطورات " منوبلوك" واعتماده لدخول مرحلة الانتاج المكثف، فضلا عن انتاج كوابحها محليا لاول مرة في تاريخ قطاع سكك الحديد.



وأشار الى أن نظام كوابح المقطورات باتت ينتج داخليا بحيث يتم تزويد 50 مقطورة بهذه الانظمة التي تخطت الاختبارات النهائية.



وبيّن أن بعد انتاج العجلات والكوايح يكون قد تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 بالمئة في انتاج المقطورات، حيث كانت العجلات يتم توريدها بنسبة 100 بالمئة من الخارج، وأن انتاجها سيوفر العملة الصعبة وستنافس المنتج الاجنبي بعد دخولها خط الانتاج المكثف.



رسولي لفت الى توفيع مذكرة تفاهم بحضور وزير الطرق الايراني لشراء 500 عجلة منو بلوك لمقطورات الشحن التابعة للاسطول.