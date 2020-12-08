تزامنا مع الحراك الكويتي: أمير قطر يهاتف سلطان عُمان

إتصل أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"، بسلطان عُمان "هيثم بن طارق"، وجرى خلال الاتصال تبادل الأحاديث الودّية وأوجه التعاون الأخوي القائم بين البلدين.



وأعرب أمير قطر، عن "تمنّياته الصادقة لسلطان عمان بموفور الصحة والعافية، والعمر المديد، وللشعب العماني كل التقدم والرقي والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة"، وفق وكالة الأنباء العُمانية.



ولفتت إلى أن سلطان عمان عبر عن شكره وتقديره للشيخ تميم على "مبادرته الطيبة ومشاعره النبيلة"، متمنياً له التوفيق في "قيادة الشعب القطري لمزيد من الرفعة والنماء في ظل قيادة سموّه الحكيمة".



أما وكالة الأنباء القطرية فقالت إنه جرى "استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين".



كما هاتف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الاثنين، نظيره الكويتي الشيخ نواف الأحمد.



وأعرب أمير قطر خلال اتصاله عن شكره للجهود التي يبذلها نظيره الكويتي للحفاظ على وحدة البيت الخليجي.



ويأتي الاتصالان في ظل التحركات السياسية التي تقودها الكويت حالياً لإنهاء أزمة قطر مع السعودية وحلفائها المستمرة منذ يونيو 2017.



وشهدت الأيام الأخيرة تقدماً ملموساً باتجاه حل الخلاف، حيث أعلنت الكويت، يوم الجمعة، أن الوساطة السياسية أثمرت نتائج تاريخية فيما يتعلق بحل الأزمة.



كما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر دبلوماسية كويتية، أن المصالحة المرتقبة قد تجري خلال قمة خليجية ستنعقد في المنامة منتصف ديسمبر الجاري.