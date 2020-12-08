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الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 ساعة 11:01

تركيا تعتزم إرسال مرتزقة سوريين إلى قطر وهذه ستكون مهمتهم

تركيا تعتزم إرسال مرتزقة سوريين إلى قطر وهذه ستكون مهمتهم
قال المرصد السوري المعارض إن الحكومة التركية تعتزم إرسال مقاتلين سوريين، وذلك بعد ان انتهت مهمتهم في المعارك التي دارت في كل من ليبيا وقره باغ.

وتنوي تركيا إرسال 200 مقاتل من الجماعات المسلحة الموالية لها إلى قطر مطلع العام المقبل، وذلك بهدف حراسة المنشآت الرياضية ومراكز في قطر برواتب شهرية تتراوح ما بين 1500 و2500 دولار أميركي، وفقا للمرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له.

وطلبت المخابرات التركية، بحسب المرصد، من "فيلق المجد" وبعض الجماعات المسلحة الاخرى الموالية لها تجهيز قوائم بأسماء 200 مقاتل ممن شاركوا في معارك ليبيا وإقليم ناغورني قره باغ، وانتهت عقودهم وعادوا إلى سوريا، من أجل إرسالهم إلى قطر.

وفي الوقت الذي تشهد فيه ليبيا عملية سياسية بعد الاتفاق الليبي - الليبي، تعود قضية المرتزقة إلى الواجهة جديد، حيث أفاد المرصد بتوقف عودة مرتزقة تركيا إلى سوريا منذ أكثر 20 يوما، بعد أن كانت آخر دفعة قد عادت من ليبيا إلى سوريا منتصف نوفمبر.

وبلغ عدد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية، وعاد منهم، وفق المرصد، نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

يذكر أن تعداد قتلى المرتزقة من الجماعات المسلحة السورية الموالية لأنقرة في ليبيا بلغ 496 قتيلا. فيما وصل عدد قتلاهم في أذربيجان 514 قتيلا.
رقم : 902401
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