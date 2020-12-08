المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر

وذكر بيان للمستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية ببغداد تلقى موقع "اسلام تايمز" نسخة منه، إن المهرجان سيقام تحت عنوان "مهرجان قادة النصر وأبطال محاربة الإرهاب العالمي الأدبي والثقافي"، تخليداً لذكرى استشهادة قادة المقاومة الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما، وبغية انتاج أعمال إبداعية وملهمة لمواصلة طريق الحق ونصرته.وأضاف البيان إن المهرجان سوف يتضمن المحاور الآتية:1 ـ سيرة حياة شهداء المقاومة وأبطال محاربة الإرهاب العالمي2 ـ الدفاع عن المظلومين .. رسالة شهداء المقاومة3 ـ شهداء المقاومة اخوة في الإيمان والجهاد والولاء4 ـ دور شهداء المقاومة في نشر ثقافة المقاومة والشهادةكما ستكون الشروط1 ـ تكون تقنية وطريقة تقديم العمل من اختيار المشارك حيث بالإمكان إرسال (3) أعمال في كل مجال أدبي أو فني.2 ـ يسمح للجهة المنظمة استخدام الأعمال الممتازة في أي مناسبة مع ذكر صاحب العمل ويشمل النشر والإعلان في الفضائيات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، علماً إن تلك الجهة تعتبر المرسل هو صاحب العمل.3 ـ سيتم منح الأعمال المختارة جوائز قيمة.4 ـ يرجى من صاحب العمل ذكر الاسم الثلاثي مع اسم المدينة ورقم الهاتف.يرجى من الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة إرسال أعمالهم على النحور الآتي:الأدبية( شعر، نثر، رواية، قصة قصيرة، نص أدبي، مذكرات، خواطر، مقالات، بحوث .. ألخ).الفنية (رسم لوحات، صور، فنون تشكيلية، خط، تصميم الملصقات والبوسترات .. ألخ).الاعلام (أفلام قصيرة، رسوم متحركة، أنشطة ثقافية، انشاء صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي .. الخ).الموعد النهائي للمشاركة 26/12/2020اختتام المهرجان وإعلان النتائج 5/1/2021إرسال المشاركة عبر:خدمة تطبيق تلغرام وواتساب:009647821099917أو عبر البريد الالكترونيqadat.alnasser@gmail.com