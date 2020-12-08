المنامة: اعتراض الدوحة لزوارقنا ‘‘عدوان عسكري‘‘

اعتبر وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني أن اعتراض قطر لزورقين تابعين لخفر السواحل البحريني، بمثابة "عدوان عسكري" من الدوحة.



جاء ذلك ردا من الزياني على سؤال طرحه البرلماني البحريني محمد السيسي البوعينين ،خلال ندوة بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية.



وأضاف الزياني أن بلاده سوف تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها، والرد على حادث الاعتراض القطري، وفقا للآليات المتاحة تحت مظلة مجلس التعاون في الوقت الراهن على الأقل.



وتابع أن ما وصفه بـ"العدوان العسكري القطري" هدفه خلق حاله من الابتزاز والاستفزاز السياسي"، حسبما نقلت صحيفة "الأيام" البحرينية.



وفي 25 تشرين الثاني، قالت وزارة الداخلية البحرينية إن 3 دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية استوقفت زورقين بحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما.



ومن جهتها، قالت الخارجية القطرية إن توقيف الزورقين جاء بعد رصدهما داخل المياه القطرية (5.25 ميل بحري) شمال غرب فشت الديبل، دون إخطار مسبق.