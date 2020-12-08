إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة

خاص (اسلام تايمز) - تحتضن العاصمة الإيرانية طهران، مؤتمراً دولياً بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قائد فيلق القدس الجنرا قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة الأمريكية بعملية غادرة بطائرة مسيرة عقب وصوله إلى مطار العاصمة العراقية بغداد فجر الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020.