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الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 ساعة 13:26

إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة

إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
وبحسب ما ذكر مراسل موقع "اسلام تايمز"، إن المؤتمر ستقيمه رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران.

وأضاف المراسل إن "المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة"، مشيراً إلى أن اللجنة القائمة على المؤتمر فتحت بريداً لتلقي المقالات المتعلقة بمحاور المؤتمر الدولي.

وسيتضمن المؤتمر المحاور التالية:
ـ الأبعاد الفكرية والعقائدية وخصائص شخصية الشهيد قاسم سليماني
ـ دور الشهيد قاسم سليماني في خطاب المقاومة لمواجهة خطاب النظام السلطوي
ـ دور الشهيد قاسم سليماني في تغيير المعادلات وهندسة القوة بالمنطقة والعالم
- المجتمع البشري المتطلع إليه بشكله المنشود لدى الشهيد قاسم سليماني (رؤية وعملاً)
- دور الشهيد قاسم سليماني في بناء صرح الأمن، والعدالة، والسلام في المنطقة والعالم
وسيكون الموعد: كانون الثاني/ يناير 2021 وجمادي الأولى وجمادي الثاني 1442 تزامناً مع ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني، فيما يكون موعد استلام الملخصات: 7 جماي الأولى 1442 المقالات حتى 20 جمادي الأولى.
ويمكن للراغبين بالمشاركة إرسال المقالات على البريد الالكتروني: 
ICFA4040@gmail.com
رابط الملف اضغط هنا

رقم : 902433
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