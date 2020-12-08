الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 ساعة 14:45

لافروف: الدول الغربية تمارس الضغوط على الهند، لإضعاف تعاونها مع روسيا

لافروف: الدول الغربية تمارس الضغوط على الهند، لإضعاف تعاونها مع روسيا
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن الدول الغربية تمارس الضغوط على الهند، بهدف إضعاف تعاونها مع روسيا في المجال العسكري الفني، وجرها إلى مواجهة مع الصين.

وأضاف لافروف في اجتماع، عبر الفيديو، لمجلس الشؤون الدولية الروسي: "يحاول الغرب، إحياء النموذج أحادي القطب للنظام العالمي. ومن المستبعد أن تخضع له أقطاب مثل الصين وروسيا. لكن بعض الأقطاب، مثل الهند، تتعرض لسياسة شرسة معقدة من جانب الغرب، الذي يحاول دفعها في لعبة معادية للصين، ويروج لاستراتيجيات المحيطين الهندي والهادئ، في محاولة لإضعاف شراكتنا الوثيقة وعلاقاتنا الاستراتيجية المتميزة مع الهنود، بشكل حاد".

وأشار لافروف، إلى أن الجانب الأمريكي، يمارس الضغوط الشديدة للغاية على الهند، بخصوص تعاونها العسكري الفني مع روسيا.
رقم : 902437
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
8 كانون الأول 2020
الدور التاريخي لبريطانيا في اليمن... من الاستعمار إلى إشعال الحروب
الدور التاريخي لبريطانيا في اليمن... من الاستعمار إلى إشعال الحروب
8 كانون الأول 2020
خيانات إماراتية متتالية.. الصهيانة يسرحون ويمرحون في معرض "جايتكس"!
خيانات إماراتية متتالية.. الصهيانة يسرحون ويمرحون في معرض "جايتكس"!
8 كانون الأول 2020
الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ واحتمالية إشعال حرب... الأهداف والنتائج
الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ واحتمالية إشعال حرب... الأهداف والنتائج
8 كانون الأول 2020
الولايات المتحدة المتهم الرئيسي لإثارة الاضطرابات في العراق
الولايات المتحدة المتهم الرئيسي لإثارة الاضطرابات في العراق
8 كانون الأول 2020
خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني
خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني
8 كانون الأول 2020
إلى أين تتجه صفقة الأسلحة الأمريكية مع الإمارات؟
إلى أين تتجه صفقة الأسلحة الأمريكية مع الإمارات؟
7 كانون الأول 2020
فشل ‘‘إسرائيليّ‘‘ وأمريكيّ ذريع بالقبض على أحلام التميمي.. الغايات والأسباب؟
فشل ‘‘إسرائيليّ‘‘ وأمريكيّ ذريع بالقبض على أحلام التميمي.. الغايات والأسباب؟
7 كانون الأول 2020
نظام آل خليفة يرتكب "جريمة حرب" بحق فلسطين
نظام آل خليفة يرتكب "جريمة حرب" بحق فلسطين
7 كانون الأول 2020
‘‘حزب الله‘‘ والانتقال من الردع إلى التفوق
‘‘حزب الله‘‘ والانتقال من الردع إلى التفوق
7 كانون الأول 2020
الغرب وحلم تجرید ایران من القوة التي لجمت امثال ترامب ونتنياهو
الغرب وحلم تجرید ایران من القوة التي لجمت امثال ترامب ونتنياهو
7 كانون الأول 2020
روحاني: قيود الحد من انتشار كورونا حققت نتائج إيجابية
روحاني: قيود الحد من انتشار كورونا حققت نتائج إيجابية
5 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
يمكن لإيران توجيه ضربة موجعة لإسرائيل من داخل سوريا للانتقام لدماء فخري
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية