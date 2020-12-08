لافروف: الدول الغربية تمارس الضغوط على الهند، لإضعاف تعاونها مع روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن الدول الغربية تمارس الضغوط على الهند، بهدف إضعاف تعاونها مع روسيا في المجال العسكري الفني، وجرها إلى مواجهة مع الصين.



وأضاف لافروف في اجتماع، عبر الفيديو، لمجلس الشؤون الدولية الروسي: "يحاول الغرب، إحياء النموذج أحادي القطب للنظام العالمي. ومن المستبعد أن تخضع له أقطاب مثل الصين وروسيا. لكن بعض الأقطاب، مثل الهند، تتعرض لسياسة شرسة معقدة من جانب الغرب، الذي يحاول دفعها في لعبة معادية للصين، ويروج لاستراتيجيات المحيطين الهندي والهادئ، في محاولة لإضعاف شراكتنا الوثيقة وعلاقاتنا الاستراتيجية المتميزة مع الهنود، بشكل حاد".



وأشار لافروف، إلى أن الجانب الأمريكي، يمارس الضغوط الشديدة للغاية على الهند، بخصوص تعاونها العسكري الفني مع روسيا.