الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 ساعة 14:46

ارتفاع عدد النواب المختطفين لدى الاحتلال إلى 9

ارتفاع عدد النواب المختطفين لدى الاحتلال إلى 9
أكد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى الباحث رياض الأشقر أن عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجددا اليوم الثلاثاء إلى (9) بعد اعتقال النائب خالد إبراهيم طافش في بلدة زعتره شرق مدينة بيت لحم.

وأوضح الأشقر في بيان صحفي أن النائب طافش أسير سابق اعتقل عدة مرات وأمضى ما مجموعه 8 سنوات في سجون الاحتلال، جزء منها في الاعتقال الإداري، وهو أحد قيادات الحركة الإسلامية في بيت لحم، وأحد المبعدين لمرج الزهور، وأعاد الاحتلال اعتقاله فجر اليوم عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وعد الأشقر اختطاف نواب المجلس التشريعي انتهاكا فاضحا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو قرار سياسي بامتياز لتحجيم دورهم في مواجهة جرائم الاحتلال، وردعهم عن المشاركة في الحياة السياسية، لذلك يلجأ الاحتلال غالباً لتحويلهم إلى الاعتقال الإداري.

وكشف أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتردد ما بين الارتفاع والانخفاض، لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً وغالبيتهم اعتقلوا عدة مرات، بما فيهم النائبتان سميرة حلايقة، وخالدة جرار والتي لا تزال معتقلة منذ 14 شهراً ولم يصدر حكم بحقها.

وجدد الأشقر مطالبة كافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية التدخل الفاعل والحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين، وإطلاق سراحهم جميعاً.
رقم : 902438
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
8 كانون الأول 2020
الدور التاريخي لبريطانيا في اليمن... من الاستعمار إلى إشعال الحروب
الدور التاريخي لبريطانيا في اليمن... من الاستعمار إلى إشعال الحروب
8 كانون الأول 2020
خيانات إماراتية متتالية.. الصهيانة يسرحون ويمرحون في معرض "جايتكس"!
خيانات إماراتية متتالية.. الصهيانة يسرحون ويمرحون في معرض "جايتكس"!
8 كانون الأول 2020
الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ واحتمالية إشعال حرب... الأهداف والنتائج
الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ واحتمالية إشعال حرب... الأهداف والنتائج
8 كانون الأول 2020
الولايات المتحدة المتهم الرئيسي لإثارة الاضطرابات في العراق
الولايات المتحدة المتهم الرئيسي لإثارة الاضطرابات في العراق
8 كانون الأول 2020
خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني
خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني
8 كانون الأول 2020
إلى أين تتجه صفقة الأسلحة الأمريكية مع الإمارات؟
إلى أين تتجه صفقة الأسلحة الأمريكية مع الإمارات؟
7 كانون الأول 2020
فشل ‘‘إسرائيليّ‘‘ وأمريكيّ ذريع بالقبض على أحلام التميمي.. الغايات والأسباب؟
فشل ‘‘إسرائيليّ‘‘ وأمريكيّ ذريع بالقبض على أحلام التميمي.. الغايات والأسباب؟
7 كانون الأول 2020
نظام آل خليفة يرتكب "جريمة حرب" بحق فلسطين
نظام آل خليفة يرتكب "جريمة حرب" بحق فلسطين
7 كانون الأول 2020
‘‘حزب الله‘‘ والانتقال من الردع إلى التفوق
‘‘حزب الله‘‘ والانتقال من الردع إلى التفوق
7 كانون الأول 2020
الغرب وحلم تجرید ایران من القوة التي لجمت امثال ترامب ونتنياهو
الغرب وحلم تجرید ایران من القوة التي لجمت امثال ترامب ونتنياهو
7 كانون الأول 2020
روحاني: قيود الحد من انتشار كورونا حققت نتائج إيجابية
روحاني: قيود الحد من انتشار كورونا حققت نتائج إيجابية
5 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
يمكن لإيران توجيه ضربة موجعة لإسرائيل من داخل سوريا للانتقام لدماء فخري
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية