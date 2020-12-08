قوات حفتر تحتجز سفينة تركية

أعلنت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الاثنين، أنها اعترضت "باخرة تركية تحمل علم جامايكا" متجهة إلى ميناء مصراتة، غربي البلاد.



وجاء في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم قوات حفتر، عبر فيسبوك، إن "سريّة بحرية" تابعة لها "قامت باعتراض باخرة شحن تجارية تحمل علم جمايكا وتسمى "مبروكه"، بعد دخولها المياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر ".



و"تم رصد السفينة التي لم تستجب للنداءات الموجه إليها لمعرفة هويتها"، وفقا للبيان، "قبل أن يتم جرها لميناء رأس الهلال، وتبين أنها كانت متجه إلى ميناء مصراته".



ويتكون الطاقم العامل عليها من 9 بحارة أتراك و7 هنود، وواحد من أذربيجان، "وهي قيد التحقيق والتفتيش؛ لمخالفتها للوائح والنظم والقوانين البحرية"، على حد وصف قوات حفتر.



وعلى صعيد متصل، أوضحت مصادر لوكالة الأناضول، أن الشركة المشغلة للسفينة تواصلت مع طاقمها وأكدت بأن وضعهم جيد.



وأشارت المصادر إلى أن ما حدث هو إجراء ينفذ على السفن الأخرى أيضا في المنطقة، وأن موضوع احتجازها غير وارد.



وتركيا هي الداعم الرئيسي لحكومة الوفاق في طرابلس، والتي تقاتل منذ سنوات قوات حفتر المتمركزة شرقي البلاد.