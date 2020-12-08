مفتي سوريا: المطبعون تراكضوا للتطبيع مع من لم يجنح للسلم

أكد مفتي الجمهورية السورية الشيخ احمد بدر الدين حسون أن المطبعين تراكضوا للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي لم يجنح للسلم.



وأوضح الشيخ حسون خلال كلمته في مؤتمر "انتفاضة الامة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية" أن مواجهة التطبيع تتطلب جهدا كبيرا من أبناء الأمة الإسلامية، داعيا إلى ممارسة الضغط على الأعداء بكل السبل.



ودعا الشيخ حسون إلى اغلاق سفارات الكيان الاسرائيلي في المنطقة، قائلا: "فاذا كنا نحتضن المقاومة حقا فلماذا لا نغلق سفارات العدو".



كما، ودعا الشيخ حسون أن يكون اللقاء العلمائي مراجعة صادقة، ومحطة من محطات مواجهة التطبيع، قائلا: "ليكن لقاءنا هذا مراجعة وان نصدق مع شعوبنا".