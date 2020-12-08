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الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 ساعة 16:00
الحرس الثوري:

على الأعداء ان يترقبوا ردودنا على اغتيال الشهيد فخري زادة

على الأعداء ان يترقبوا ردودنا على اغتيال الشهيد فخري زادة
اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي العزم على مواصلة طريق الشهيد فخري زادة، وقال انه على الاعداء ان يترقبوا ردود الجمهورية الاسلامية الايرانية حسب الكيفية والوضعية التي نحددها نحن.

وقال اللواء في كلمته اليوم الثلاثاء خلال مراسم تابين للعالم النووي والدفاعي البارز الشهيد محسن فخري زادة: انه على الاعداء الالداء للجمهورية الاسلامية الايرانية ان يعلموا بان الشهادة نبراس طريقنا وسنواصل طريق هذا الشهيد العزيز وان الطريق الذي مهّده الشهداء لن يتوقف ابدا.  

واضاف: ان اي نقطة يركز عليها العدو هي بمثابة نقطة قوتنا وهلع الاعداء وان اللجوء الى الاعمال الاجرامية كالاغتيالات يعني انه علينا تنشئة وإعداد امثال الشهيد فخري زادة.

واكد القائد العام للحرس الثوري بان طريق هذا الشهيد العزيز سيتواصل بالمزيد من العزم والارادة من قبل تلامذته واضاف: انه على الاعداء ان يترقبوا ردود الجمهورية الاسلامية الايرانية بالكيفية والوضعية التي نحددها نحن.

واكد اللواء سلامي بان عمليات الاغتيال والاجراءات العمياء من قبل الاعداء لن تسفر سوى عن التعجيل بعجلة الثورة الاسلامية واضاف: لقد تربينا مع الشهادة وان العدو لا يمتلك قدرة ادراك هذه الحقيقة. انهم يتصورون بان رجالنا العظام لهم هوية جسمانية فقط لذا يسعون للقضاء عليهم الا ان استشهادهم يعزز ارادتنا في الوصول الى الاهداف السامية للجمهورية الاسلامية.

وطمأن القائد العام للحرس الثوري الشعب الايراني باننا سنرد بحزم على اغتيال عالمنا النووي واضاف: ان الشهادة فخر لنا ، فمثلما شهدنا ذل الاستكبار باستشهاد الحاج قاسم فمن المؤكد ان استشهاد محسن فخري زادة سيؤدي الى ذل الاعداء ايضا وسيعجّل سرعتنا في المسار الذي اخترناه.
رقم : 902449
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