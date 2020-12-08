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الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 ساعة 16:05

عون يشدد على دور مجلس القضاء الاساسي في عملية مكافحة الفساد

عون يشدد على دور مجلس القضاء الاساسي في عملية مكافحة الفساد
شدد ​الرئيس اللبناني ميشال عون​ خلال استقباله رئيس ​مجلس القضاء الاعلى​ القاضي ​سهيل عبود​ وأعضاء المجلس، على دورهم الاساسي في عملية ​مكافحة الفساد​ وإحقاق الحق والعدال

وقال الرئيس اللبناني: دور القضاء اساسي في مكافحة الفساد وهو الملاذ الأخير للمواطنين بحثاً عن العدالة واحقاقاً للحق وحفظاً للحقوق

واضاف أن الاتهامات بحق المسؤولين لا يجوز ان تبقى من دون متابعة والاستماع الى مطلقيها على سبيل الشهادة على الأقل لإثبات البينات والأدلة .

وشدد عون خلال اللقاء، على ضرورة تفعيل العمل القضائي والإسراع في النظر في القضايا العالقة امام المحاكم، داعيا الجسم القضائي الى عدم التأثر بالحملات السياسية والإعلامية التي تستهدف بعض القضاة، مع التشديد خصوصا على عدم حصول تجاوزات في اثناء ممارستهم لعملهم خصوصا ان دور القضاء أساسي في مكافحة الفساد وملاحقة المرتكبين إضافة الى كونه الملاذ الأخير للمواطنين بحثا عن العدالة واحقاقا للحق وحفظا للحقوق.

واعتبر عون ان الاتهامات التي توجه الى المسؤولين لا يجوز ان تبقى من دون متابعة والاستماع الى مطلقي هذه الاتهامات على سبيل الشهادة على الأقل لاثبات البينات والأدلة التي في حوزتهم.

واستقبل عون رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وعرض معه عمل المجلس وعددا من الشؤون القانونية والدستورية إضافة الى الوضع القضائي العام.
رقم : 902451
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