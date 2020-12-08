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الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 ساعة 16:07

دياب: لم تكن نية الحكومة رفع الدعم

دياب: لم تكن نية الحكومة رفع الدعم
شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، على أنه "لم تكن نية حكومة تصريف الأعمال رفع الدعم بل كان توجهنا منذ البداية ترشيد الدعم"

حيث أكد دياب، أنّ "الأمور الحياتية الأساسية للمواطن اللبناني كالدواء والطحين خط أحمر بالنسبة إلينا".

كلام دياب جاء خلال افتتاح ورش جلسات ترشيد الدعم في السراي الحكومي، اليوم الثلاثاء،

وقال دياب خلال الإجتماع: "لم تكن نية حكومة تصريف الأعمال رفع الدعم، بل كان توجهنا منذ البداية ترشيد الدعم"، مشيراً إلى أن "الأمور الحياتية الأساسية للمواطن اللبناني كالدواء والطحين خط أحمر بالنسبة إلينا".

وتابع: "نحاول ترشيد الدعم قدر الإمكان، لكي نحافظ على المخزون الإحتياطي النقدي المتبقي لفترة أطول"

ولفت دياب، إلى أن "الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان، كانت نتيجة سنوات طويلة من السياسات السيئة".
رقم : 902452
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