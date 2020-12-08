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الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 ساعة 16:09

الشيخ قاسم: فلسطين قضية حق.. والتطبيع كشف الخونة

الشيخ قاسم: فلسطين قضية حق.. والتطبيع كشف الخونة
أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن “فلسطين محتلة وهي قضية حق، و”اسرائيل” مغتصبة وهي الباطل”، مضيفاً أنه “ما ضاع حق وراءه مطالب”.

وفي كلمة له في المؤتمر العالمي السادس لاتحاد علماء المقاومة – وعد الحق انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية، أكد قاسم أنه “ما نملكه من الحق في قضية تحرير الأرض هو الذي وعدنا الله به بالنصر والعزة والكرامة”، مضيفاً أنه “على الرغم من حجم التآمر منذ وعد بلفور، فإن الاجيال المتتالية تلهج بفلسطين وتؤيد تحريرها وقدمت الغالي والنفيس من أجل ان تبقى عزيزة غالية”.

هذا وأكد الشيخ قاسم أن “أنظمة الخليج (الفارسي) لم تكن يوماً مع فلسطين ولم تدعم مقاومتها وكانت تدعم خطوات التنازل”، لافتاً إلى أن “التطبيع كشف المستور وأظهر الخونة، وأظهر المقاومين والداعمين”.

وفي السياق، قال قاسم “رأينا كيف سعت الأنظمة الديكتاتورية في منطقتنا إلى الموقف الخياني تجاه قضية فلسطين منها”، مضيفاً أنه “لم يعد بالامكان أن يكون أي واحد أو جماعة في المنطقة الرمادية، لا خيار إلا أن يكون احدنا في احدى هذين المحورين أي المقاومة أو التطبيع ونحن مع محور المقاومة”.

وأشار نائب الأمين العام لحزب الله إلى أن “محور المقاومة حقق الانتصارات التي تبشر بتحرير فلسطين في المستقبل”، معلناً أن “المواجهة بين المحورين غير متكافئة ومع ذلك هناك صمود وتصميم على المواجهة من أجل تحرير فلسطين”.

وأوضح قاسم أن  “”إسرائيل” تحمل تاريخا وحاضرا مليئا بالاجرام والاحتلال والتخريب”، مؤكداً أن ” فلسطين التي ارتوت بدماء الشهداء ستنتصر بإذن الله”. كما لفت الشيخ إلى أن العدو الاسرائيلي “يُعد عقبة أمام التنمية في المنطقة”، مؤكداً على أنه “علينا أن نزداد قوة وتجهيزاً في لبنان وفلسطين والمنطقة لنحقق توازن الردع”، وأنه “سنعمل بكل ما اوتينا من قوة لنكون اقوى ماديا وعسكريا وسياسيا واعلاميا”.

كما أعلن الشيخ قاسم أنه “سنتعاون مع كل الشرفاء لنكون في الخندق المتقدم وصولا إلى تحرير فلسطين”، موجهاً التحية لـ “شرفاء فلسطين ورأس الحربة في المقاومة، ونقول أن الانتصار سيتحقق لهذه المسيرة بقوة المقاومة”.
رقم : 902454
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