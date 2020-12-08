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الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 ساعة 16:47

الاحتلال يسجل أعلى نسبة إصابات بـ 'كورونا' منذ شهرين

الاحتلال يسجل أعلى نسبة إصابات بـ
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 وفيات، و1837 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، في أعلى نسبة إصابات بـ "كورونا" منذ شهرين.

وقالت وزارة الصحة إن 2.8 في المائة، من نتائج الاختبارات التي أجريت يوم أمس الأحد كانت إيجابية، ويعد هذا استمرارًا للاتجاه التصاعدي في معدل الإصابة بالفيروس في الأيام الأخيرة..

وبلغ إجمالي الإصابات لدى الاحتلال، منذ بدء تفشي الوباء 347 ألفا و 331 إصابة، فيما بلغت الوفيات ألفين 924.

ووفقا لأرقام الاحتلال، وصل عدد الإصابات النشطة إلى 13 ألف و 949، وارتفع إجمالي الإصابات الخطرة إلى 315، منها 107 حالة تم ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وعلى ضوء ارتفاع نسب الإصابة بفيروس "كورونا"، قررت حكومة الاحتلال فرض إغلاق ليلي في جميع أنحاء الأراضي المحتلة بدءا من مساء غد الأربعاء وحتى الثاني من الشهر القادم.
رقم : 902461
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