الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة المحتلة ويهدم منازل قرب أريحا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينيا من الضفة المحتلة، بينهم أسرى سابقون، بالتزامن مع هدم مساكن وحظائر شمال مدينة أريحا.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدتي بيت كاحل وبيت أمر في الخليل، وهم، مجدي الزعاقيق، وإبراهيم الزعاقيق، وعبيدة عادي، ومحمود عصافرة من بلدة بيت كاحل، وعبد الله سمير الرجبي.



فيما اعتقلت قوات الاحتلال من بيت لحم أربعة مواطنين، بينهم أسرى سابقون، وهم، إسماعيل الزير، وعبد الله عوض عبيّات، وخالد طافش، وحمزة أبو ديّة. بحسب وكالة وفا الرسمية.



ومن أريحا، اعتقل الاحتلال كلا من، يحيى ويوسف ومحمد المقيطي، ويُضاف إلى المعتقلين الأسير السابق نضال أبو رميلة من نابلس، ومن القدس المحتلة اعتقل ثلاثة بينهم شقيقان، وهما: محمد مروان عبيد وشقيقه عمر، ومحمد وليد الرجبي.



في سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، 4 مساكن على الأقل، وشردت 44 فلسطينيا من ساكنيها، في تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا.



وأفاد رئيس بلدية بلدة العوجا صلاح فريجات بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت التجمع، وشرعت بهدم أربعة مساكن تعود ملكيتها للمواطنين، هاني ونجله عطا طريفات، وتأوي 25 فردا، وسليمان داوود طريفات، وتأوي 10 أفراد، محمد ياسين موسى رشايدة، وتأوي 9 أفراد.



وأضاف أن المواطنين تصدوا لقوات الاحتلال، واندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وأغلقوا كافة مداخل التجمع، ومنعت دخول الطواقم الصحفية والحقوقية، مشيرا إلى أن عملية الهدم مستمرة حتى اللحظة.