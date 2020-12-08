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الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 ساعة 18:49

بدء الاختبار البشري للقاح الايراني المضاد لفيروس كورونا

بدء الاختبار البشري للقاح الايراني المضاد لفيروس كورونا
اعلن المتحدث باسم منظمة الاغذية والادوية في الجمهورية الاسلامية الايرانية كيانوش جهانبور عن بدء الاختبار البشري للقاح الايراني المضاد لفيروس كورونا.

واشار جهانبور الى بدء الاختبار البشري للقاح كورونا المنتج محليا وقال: انه وبغية تنفيذ المرحلة الاولى للاختبار البشري كان هنالك عدد كاف من المتطوعين لحقن اللقاح بهم ولهذا السبب لم يجر الاعلان بصورة عامة عن ذلك.

واوضح بانه سيتم الاعلان العام في حال الحاجة الى اختبار جديد لهذا اللقاح واضاف: ان الشركة المعنية توصلت الى اتفاق مع جامعات العلوم الطبية لانجاز هذا العمل ولحسن الحظ ان اللقاح تمكن من الحصول على "كود الاخلاق" ولا يوجد مانع لحقنه.

وصرح المتحدث باسم منظمة الاغذية والادوية الايرانية بان هذا اللقاح يحقن على مرحلتين واضاف: ان المتطوعين يتم تتبع حالتهم بعد شهر من حقنهم باللقاح لدراسة النتائج لديهم.

واوضح انه وبعد حقن لقاح الاجسام المضادة تتم دراسة اوضاعهم الجسمية واضاف: ان المرحلتين الثانية والثالثة تتضمنان حقن اللقاح على عدد اكبر من الافراد ويتم الاعلان عن النتائج لمنظمة الاغذية والادوية وفي حال التاكد من تاثيره يتم اصدار الترخيص لانتاجه.

ولفت الى ان المرحلة الاولى للاختبارات البشرية تضم الفئة العمرية من 18 الى 50 عاما ويجب الا تكون لديهم امراض اساسية وان يكون اختبار الاصابة بكورونا لديهم سلبيا.
رقم : 902474
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