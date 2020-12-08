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الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 ساعة 18:51

الرئاسات الثلاث في العراق يؤكدون ضرورة الإصلاح الاقتصادي

الرئاسات الثلاث في العراق يؤكدون ضرورة الإصلاح الاقتصادي
اكد اجتماع الرئاسات وقادة الكتل السياسية في العراق، الثلاثاء، على دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مشروع الموازنة، فيما ثمنوا استمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة منطقة كردستان.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "عُقد في القصر الحكومي ببغداد، اليوم الثلاثاء، اجتماع لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وقادة الكتل السياسية"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع عرض التطورات والمستجدات الراهنة ، كما تم عرض الخطوط العامة للموازنة الاتحادية والمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".

وأكد المجتمعون أن "العراق يمر بظروف استثنائية، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على انتشار وباء كورونا ، وأن الإصلاح الاقتصادي هو الحل الضروري الذي يجب تبنيه في نطاق تضامن سياسي واجتماعي عراقي يعكس وحدة الموقف أمام القضايا الرئيسة".

وأشار المجتمعون الى "دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، وبما يضمن الحلول لتحصين الاقتصاد أمام الأزمات".

وعبّر المجتمعون عن دعمهم "لاستمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لحل المشاكل العالقة، وبما يضمن معالجة عادلة لتلك المشاكل وفقاً للدستور".

وقدّم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عرضاً لمبادرة الحوار الوطني الشامل التي تبنتها الحكومة من أجل تمهيد البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة فيها.
رقم : 902475
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