البحرين/معتقل سياسي على وشك الموت بتعمد حرمانه من الرعاية الصحية

عبرت والدة المعتقل «محمد حميد الدقاق» عن قلقها وخوفها على سلامة ابنها المصاب بمرض السكلر الحاد، بعد الإصرار على حرمانه من العلاج.



وأشارت والدة المعتقل الدقاق إلى أن ابنها محمد مصاب بمرض السكلر الحاد، وهو مولود بكلية واحدة، ويتعرض لنوبات قاسية وشديدة، وتم استئصال طحاله عندما كان في الثامنة من عمره، بسبب تأثيرات السكلر.



ولفتت إلى أن مريض السكلر يحتاج إلى رعاية خاصة، خصوصًا في هذه الأيام مع بداية الطقس البارد، حيث تتزايد نوبات السكلر والآلام الحادة، وأكدت أنه يحتاج إلى أدوية دورية، وإلى التدفئة، وهو محروم من ذلك.



وأضافت أنه يحتاج إلى مواعيد دورية لفحوصات، وإلى الأدوية لتفادي أي آثار لنوبات السكلر، وأوضحت أن المواعيد الطبية متوقفة بسبب انتشار «فيروس كورونا»، في حين أوقفت إدارة سجن جو المركزي الاتصالات المرئية مع الأطباء منذ شهرين .



وأكدت أنها تواصلت مع «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، و«الأمانة العامة للتظلمات»، وكان الجواب أنهم يتابعون الموضوع فقط.



وحملت إدارة سجن جو المركزي المسؤولية عن صحة وسلامة ابنها، وطالبت المسؤولين بالتدخل لعلاجه والإفراج عنه وعن جميع المعتقلين