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الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 ساعة 18:58

ربيعي: الإتفاق النووي غير قابل للتفاوض ليضاف إليه عضو جديد

ربيعي: الإتفاق النووي غير قابل للتفاوض ليضاف إليه عضو جديد
أكد المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، ان الإتفاق النووي لا يحتاج الى مفاوضات جديدة.

وفي مؤتمرة الصحفي الإفتراضي، اليوم (الثلاثاء)، أضاف ربيعي بخصوص تصريحات مسؤولين من بعض الدول، بما في ذلك اليابان ودول الخليج الفارسي، حول استعدادهم للمشاركة في مفاوضات الإتفاق النووي وما إذا كانت هناك مفاوضات جديدة مقبلة: "نرحب بدور اليابان المتزايد كدولة صديقة وشريك مهم لنا في الشؤون الدولية، الا ان المفاوضات بشأن الإتفاق النووي قد انتهت بشكل أساسي من وجهة نظرنا".

وتابع، إن الإتفاق النووي غير قابل للتفاوض ليضاف إليه عضو جديد، مؤكدا ان القضية الوحيدة المتبقية اليوم هي عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم بموجب الاتفاق، وهي ليست بقضية معقدة، وحكومة الولايات المتحدة المستقبلية تعرف جيداً ما يجب فعله حيال الإتفاق النووي.

وصرح، "نحن نتوقع من الولايات المتحدة أن تعمل في الجهة المعاكسة لكل الاتجاهات المدمرة دون أي شروط مسبقة وبنفس السرعة التي إنسحب بها ترامب من الإتفاق النووي".

وأكد، "ان الإدارة الأميركية القادمة تعلم جيدًا ما الذي يجب عليها أن تفعل لطمأنة إيران وما هي الإجراءات الضارة التي تستطيع أن تتجنبها والتي قد تضر بالدبلوماسية" وأضاف، "ان بطبيعة الحال، ليس من الممكن اطلاقا التفكير في مفاوضات جديدة قبل عودة الولايات المتحدة إلى ذات النقطة التي تملصت فيها من التزاماتها".
رقم : 902481
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