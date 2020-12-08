اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف امكانية الحوار مع الدول الجارة في الخليج الفارسي من دون تدخلات الاجانب، لافتا الى ان مبادرة "هرمز" للسلام مازالت مطروحة على الطاولة.



وكتب ظريف تغريدة باللغة الانجلزية مخاطبا الدول الجارة في الخليج الفارسي: الجيران الاعزاء؛ لماذا تطلبون من اميركا والدول الاوروبية الثلاث (المانيا وبريطانيا وفرنسا) لتتواجدوا في مفاوضاتهم مع ايران، في حين انه اولا؛ لن يتم اجراء اي مفاوضات معهم حول منطقتنا لانهم هم انفسهم اساس المشكلة بمنطقتنا، ثانيا؛ نحن بامكاننا التحدث مع بعض بصورة مباشرة ومن دون تدخل الاجانب.



واكد وزير الخارجية الايراني: ان مبادرة "هرمز" (الامل) مازالت مطروحة على الطاولة.



كما أكد ظريف، في تغريدة له اليوم باللغة العربية، ان ايران "على استعداد دائم للحوار مع جيرانها"، مشيرا إلى أن طهران "لا تتفاوض مع الغربيين حول المنطقة".



وكتب ظريف: "يبدو أن بعض الجيران يطالب الغرب أن يكونوا جزءا من عملية التفاوض مع إيران! نحن لا نتفاوض مع الغربيين حول المنطقة".



وأضاف: "تدخلاتهم هي أساس المشاكل".



كما لفت ظريف إلى أن "إيران على استعداد دائم للحوار مع جيرانها، وترجمت ذلك في طرح مشاريع أمن المنطقة 1986، ومجمع الحوار الإقليمي 2016، ومبادرة هرمز للسلام 2019".