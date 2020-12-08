الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 ساعة 19:03

ظريف: مبادرة "هرمز" للسلام مازالت على الطاولة

ظريف: مبادرة "هرمز" للسلام مازالت على الطاولة
اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف امكانية الحوار مع الدول الجارة في الخليج الفارسي من دون تدخلات الاجانب، لافتا الى ان مبادرة "هرمز" للسلام مازالت مطروحة على الطاولة.

وكتب ظريف تغريدة باللغة الانجلزية مخاطبا الدول الجارة في الخليج الفارسي: الجيران الاعزاء؛ لماذا تطلبون من اميركا والدول الاوروبية الثلاث (المانيا وبريطانيا وفرنسا) لتتواجدوا في مفاوضاتهم مع ايران، في حين انه اولا؛ لن يتم اجراء اي مفاوضات معهم حول منطقتنا لانهم هم انفسهم اساس المشكلة بمنطقتنا، ثانيا؛ نحن بامكاننا التحدث مع بعض بصورة مباشرة ومن دون تدخل الاجانب.

واكد وزير الخارجية الايراني: ان مبادرة "هرمز" (الامل) مازالت مطروحة على الطاولة.

كما أكد ظريف، في تغريدة له اليوم باللغة العربية، ان ايران "على استعداد دائم للحوار مع جيرانها"، مشيرا إلى أن طهران "لا تتفاوض مع الغربيين حول المنطقة".

وكتب ظريف: "يبدو أن بعض الجيران يطالب الغرب أن يكونوا جزءا من عملية التفاوض مع إيران! نحن لا نتفاوض مع الغربيين حول المنطقة".

وأضاف: "تدخلاتهم هي أساس المشاكل".

كما لفت ظريف إلى أن "إيران على استعداد دائم للحوار مع جيرانها، وترجمت ذلك في طرح مشاريع أمن المنطقة 1986، ومجمع الحوار الإقليمي 2016، ومبادرة هرمز للسلام 2019".
رقم : 902485
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
8 كانون الأول 2020
الدور التاريخي لبريطانيا في اليمن... من الاستعمار إلى إشعال الحروب
الدور التاريخي لبريطانيا في اليمن... من الاستعمار إلى إشعال الحروب
8 كانون الأول 2020
خيانات إماراتية متتالية.. الصهيانة يسرحون ويمرحون في معرض "جايتكس"!
خيانات إماراتية متتالية.. الصهيانة يسرحون ويمرحون في معرض "جايتكس"!
8 كانون الأول 2020
الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ واحتمالية إشعال حرب... الأهداف والنتائج
الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ واحتمالية إشعال حرب... الأهداف والنتائج
8 كانون الأول 2020
الولايات المتحدة المتهم الرئيسي لإثارة الاضطرابات في العراق
الولايات المتحدة المتهم الرئيسي لإثارة الاضطرابات في العراق
8 كانون الأول 2020
خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني
خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني
8 كانون الأول 2020
إلى أين تتجه صفقة الأسلحة الأمريكية مع الإمارات؟
إلى أين تتجه صفقة الأسلحة الأمريكية مع الإمارات؟
7 كانون الأول 2020
فشل ‘‘إسرائيليّ‘‘ وأمريكيّ ذريع بالقبض على أحلام التميمي.. الغايات والأسباب؟
فشل ‘‘إسرائيليّ‘‘ وأمريكيّ ذريع بالقبض على أحلام التميمي.. الغايات والأسباب؟
7 كانون الأول 2020
نظام آل خليفة يرتكب "جريمة حرب" بحق فلسطين
نظام آل خليفة يرتكب "جريمة حرب" بحق فلسطين
7 كانون الأول 2020
‘‘حزب الله‘‘ والانتقال من الردع إلى التفوق
‘‘حزب الله‘‘ والانتقال من الردع إلى التفوق
7 كانون الأول 2020
الغرب وحلم تجرید ایران من القوة التي لجمت امثال ترامب ونتنياهو
الغرب وحلم تجرید ایران من القوة التي لجمت امثال ترامب ونتنياهو
7 كانون الأول 2020
روحاني: قيود الحد من انتشار كورونا حققت نتائج إيجابية
روحاني: قيود الحد من انتشار كورونا حققت نتائج إيجابية
5 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
يمكن لإيران توجيه ضربة موجعة لإسرائيل من داخل سوريا للانتقام لدماء فخري
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية