متحدث القضاء الايراني: المحكمة العليا اكدت حكم الاعدام بحق روح الله زم

اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي بان المحكمة العليا في البلاد اكدت حكم الاعدام الصادر من قبل محكمة الثورة الاسلامية بحق مؤسس موقع وقناة التلغرام "آمد نيوز" المناهض للجمهورية الاسلامية الايرانية روح الله زم.



وقال اسماعيلي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء: ان المحكمة العليا في البلاد قامت بالبت بهذا الملف قبل شهر واكدت الحكم الصادر من قبل محكمة الثورة.



يذكر ان محكمة الثورة كانت قد اصدرت حكم الاعدام بحق روح الله زم لادانته بالعديد من التهم منها الافساد في الارض والتجسس لصالح اجهزة استخبارات اجنبية والمساس بالامن القومي للبلاد.



وحول استشهاد مساعد وزير الدفاع رئيس منظمة البحث والابداع بالوزارة محسن فخري زادة قال: ان استشهاد العالم النووي والدفاعي الايراني الاستاذ محسن فخري زادة قد خلق موجة في المجتمع ستعمل مع الموجة الناجمة عن استشهاد الحاج قاسم سليماني بالقضاء على الاستكبار والكيان الصهيوني الارهابي وتطهر المنطقة من دنسهم.



واضاف: لقد كان فخري زادة فخر الباحثين في البلاد وهو الان فخر الشهداء العلميين والنوويين والدفاعيين.



وقال اسماعيلي: انه فضلا عن الاجراءات الجاري اتخاذها من قبل المجلس الاعلى للامن القومي والاركان العامة للقوات المسلحة تقوم السلطة القضائية على الصعيدين الداخلي والدولي باجراء المتابعات اللازمة للكشف عن العناصر الضالعة في هذه الجريمة الارهابية وانزال العقاب بها.



وقال: هنالك الان فريق عمل بدا نشاطه بحضور المدعي العام في البلاد وان المتابعات جارية سواء من قبل المنظمة القضائية للقوات المسلحة او الغرفة الخاصة للشؤون الدولية للنيابة العامة والثورية بطهران وكذلك عن طريق المراجع الدولية.



وبشان التحقيقات الجارية حول قضية اغتيال الشهيد فخري زادة قال: لقد توصلنا الى خيوط ومعلومات جيدة ولكن اسمحوا لنا بان نرجئ تقديم المزيد من الايضاحات للمستقبل نظرا للوضع الخاص للملف.