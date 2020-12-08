بعد الضربة اليمنية لأرامكو ... هل يصبر الشعب السعودي أكثر ؟

وقام نشطاء بنقل مشاهد تكدس المركبات على محطات الوقود، وسخر بعضهم من الدولة التي يحكمها ولي العهد الأمير المتهور "محمد بن سلمان".



وفي هذا الصدد كشفت العديد من التقارير الاخبارية، عن تزاحم عشرات المواطنين السعوديين، في طوابير طويلة أمام محطات الوقود وسط أزمة بنزين خانقة، جراء هجوم "أرامكو"، الذي تبنته القوة الصاروخية التابعة لأبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية.



وأظهر مقطع فيديو عشرات السيارات المتوقفة أمام محطة محروقات في العاصمة السعودية الرياض، بانتظار أن تملأ خزاناتها من البنزين.



وبدأ المواطنون السعوديون يشعرون بأثر ضرب منشأتي شركة "أرامكو" النفطية في العديد من المواقع والمدن السعودية، على حياتهم اليومية، حيث يوجد نقص حاد في إمدادات النفط لمحطات المحروقات، ما يضطر السائقين للانتظار لوقت طويل لتأمين الوقود لسياراتهم.



وفي سياق متصل افادت مصادر يمنية، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنوا خلال الفترة الماضية من القيام بالعديد من الضربات الموجعة لخاصرة تحالف العدوان السعودي ومرتزقته من قوات الرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي".



ويذكر أن القوات الجوية التابعة لأبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية قد قامت باستهداف منشآت تابعة لشركة "أرامكو" النفطية داخل العمق السعودي بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة.



وفي هذا الصدد أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني العميد "يحيي سريع"، أن القوات الصاروخية استهدفت فجر يوم الاثنين الماضي محطة "أرامكو" بمدينة جدة السعودية.



وأوضح "سريع"، بأن الصاروخ الذي استهدف المحطة من نوع "قدس 2" المجنح، لافتا الى أن الصاروخ دخل الخدمة مؤخرا. وأشار المتحدث العسكري إلى ان عمليات تجريبية سابقة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد تمت بذات النوعية من الصواريخ.



ودعا العميد سريع المواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية الى الابتعاد عن المنشآت الحيوية المهمة لكونها ضمن بنك أهداف القوات المسلحة اليمنية.



الجدير بالذكر أنه بعد تزايد الهجمات الصاروخية والجوية التي تشنها القوات الصاروخية التابعة لأبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية على اهدف عسكرية وحيوية حساسة في العمق السعودي وفشل الانظمة الدفاعية الأمريكية التي تعتمد عليها المملكة قررت الاخيرة الاستنجاد بأنظمة دفاع بريطانية عل هذه الانظمة تقيها جحيم الضربات والتي اصبحت تهدد أكثر المنشآت والمرافق حساسية واهمية في على امتداد الاراضي السعودية.

