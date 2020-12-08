علقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، على أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات في محافظة السليمانية، فيما وجهت دعوة إلى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.



وذكر عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان :



"نشعر بأسف بالغ للأحداث الحاصلة في محافظة السليمانية والتي أتت نتيجة التظاهرات المطالبة برواتب الموظفين المتأخرة".



وأضاف الغراوي، أن "الرواتب هي حق دستوري وبالتالي إن أي تأخير في صرفها سينعكس سلبا على حياة المواطنين ومتطلباتهم الإنسانية"، لافتا إلى أن "موضوع الرواتب موضوع إنساني".



بدوره دعا الغراوي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى "الجلوس إلى طاولة حوار عاجلة لوضع الحلول لمعالجة صرف الرواتب المتأخرة"، وقال: "مفوضية حقوق الإنسان في العراق تعرب عن رفضها لمنع التظاهرات السلمية في جنوب كردستان"، وطالب المتظاهرين بـ"الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية الأموال العامة والخاصة".



ووجه في ختام البيان، دعوة إلى القوات الأمنية لـ"حماية المتظاهرين والتعاون معهم والابتعاد عن أي تصادمات".



