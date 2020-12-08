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الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 ساعة 20:06

العميد فدوي: سننتقم في اقرب فرصة من منفذي اغتيال فخري زاده

العميد فدوي: سننتقم في اقرب فرصة من منفذي اغتيال فخري زاده
شدد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، على الانتقام من منفذي وامري اغتيال الشهيد فخري زاده ، قائلا سياتي ردنا في اقرب فرصة التي يكون فيها الرد كافيا ومناسبا."

وأعلن العميد علي فدوي ، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني ، على هامش مراسم تشييع جنازة المرحوم علي أصغر زارعي ، عن إحراز تقدم في التحقيق في قضية اغتيال الشهيد محسن فخري زاده مشيرا الى انه سيجري الإعلان عن النتائج في أسرع وقت ممكن. وقال اننا سنحقق بالتاكيد تقدما في هذه القضية ، وان مختلف المؤسسات ذات الصلة من استخبارات الحرس الثوري وحماية الثوري ، ووزارة الامن تحقق في القضية على مدار الساعة في هذه القضية.

وأكد العميد فدوي : "بالتأكيد وفي أسرع وقت ممكن ، ، سأقوم أنا أو أحد المسؤولين الآخرين في احد البرامج الحية باطلاع المواطنين على نتائج هذا التحقيق والتقدم الحاصل في هذا المجال ".

وقال العميد فدوي ردا على سؤال حول ما اذا كان هناك أي أمل في القبض على مرتكبي هذه الجريمة ان الشيطان الاكبر اميركا والصهيونية يستعينون باشرار للمساعدة وان هؤلاء الاشرار هم احيانا للاسف من الايرانيين الذين بداؤا خيانتهم للشعب الايراني في عقد الثمانينيات ما يستلزم تحديد هوياتهم والتعرف عليهم.

واكد العميد فدوي على الانتقام من منفذي وامري اغتيال الشهيد فخري زاده قائلا: " سياتي ردنا في اقرب فرصة التي يكون فيها الرد كافيا ومناسبا."
رقم : 902493
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