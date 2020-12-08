الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة...نضال حتى استرجاع الحق الفلسطيني

وكانت شرارة تلك الانتفاضة، التي اشتهرت وقتها وأصبحت الكلمة “انتفاضة” دلالة على ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، عندما قام سائق شاحنة إسرائيلي متطرف ويدعى هرتسل بوكبزا بتنفيذ عملية صدم متعمدة، لسيارة يستقلها فلسطينيون، خلال ذهابهم لعملهم في مناطق الـ 48، وهم عمال يقطنون في القطاع، مما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين.



ووقتها سقط الشهداء طالب أبو زيد (46 عاما)، والشهيد علي إسماعيل (25 عاما) من المغازي والشهيد عصام حمودة (29 عاما)، والشهيد شعبان نبهان (26 عاما) من جباليا.



ومن مخيم جباليا الذي عانى كباقي مناطق الضفة، انطلقت شرارة الغضب الجماهيري، من خلال مواجهات انتشرت في كافة مناطق القطاع، كالنار في الهشيم، ليتصاعد الغضب الشعبي وقتها ويصل إلى مناطق الضفة الغربية، التي عانت كثيرا من هجمات الاحتلال والمستوطنين، فاستشهد في اليوم التالي عدة شهداء من مناطق عدة بالضفة.



ووقتها أطلق على تلك الفعاليات الشعبية الغاضبة بعد أيام من اندلاعها، وتسجيل عدد كبير من الإصابات والشهداء الذين سقطوا بنيران الاحتلال، وبسبب استمرارية فعالياتها الشعبية دون توقف، اسم “انتفاضة الحجارة”، لأن الشباب الفلسطيني تسلح وقتها بالحجارة في مواجهة البنادق الإسرائيلية.



وظلت فعاليات الانتفاضة قائمة في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، على مدار سبع سنوات، حيث توقفت فعالياتها مع تشكيل السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع عام 1994، بموجب اتفاق السلام.



واشتهر المشاركون في فعاليات “انتفاضة الحجارة” بوضع غطاء على الوجه، لإخفاء هويتهم عن جنود الاحتلال، وذلك في ظل حملات الاعتقال الكبيرة التي نفذتها قوات الاحتلال خلال تلك الفترة، حيث قام وقتها الاحتلال بفتح سجن من الخيام في منطقة النقب، زج فيه عددا كبيرا من الأسرى في ظروف قاسية.



وفي هذا الصدد فقد أحيا الفلسطينيون الذكرى الـ33 لانتفاضة الحجارة التي اندلعت عام ١٩٨٧ في كافة الاراضي الفلسطينية، ونظمت فصائل المقاومة بهذه المناسبة مؤتمرا صحافيا تحت عنوان"المقاومة درب التحرير والعودة" أكدت فيه على ضرورة التمسك بخيار المقاومة الشعبية والمسلحة، وعدم الرهان على المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تاريخ الثامن من شهر كانون أول (ديسمبر) من العام 1987 لم يكن مجرد ذكرى لتفجر انتفاضة الحجارة الكبرى، أو ذكرى تتشابه مع ذكريات كثيرة من التاريخ الثوري المشرق للشعب الفلسطيني.



وأكدت أنه حدث سيظل في وعي الشعب وذاكرته منارة سامقة وعلامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني.



وأضافت الحركة في بيان لها: "في انتفاضة الحجارة سجل الشعب الفلسطيني ملحمة بطولية شارك فيها كل الشعب بكل فئاته وطوائفه وأجياله، حيث كان لهذه الهبة الشعبية الشاملة العارمة وقع كبير على المحتل الذي راهن في تلك الفترة على وهم تدجين الشعب الفلسطيني وكي وعيه، وأنه قد اختار التعايش مع الواقع، ولم يعد يطالب بحقوق سياسية وتحرير".



وتابعت؛ "جاءت انتفاضة الحجارة كالصاعقة على المحتل الصهيوني وقيادته؛ فقلبت الطاولة على رأس المحتل، وحطمت كل رهاناته الخاسرة، وأثبتت لكل الدنيا أن في فلسطين شعبًا لا يقبل الضيم، ولن يكون بدعًا بين الأمم، فيرضخ للمحتل ويسكت عن حقه، بل إنه في ثورته صار ملهما لكل شعوب الأرض التي تسعى للتحرر".



وأكدت الحركة أن شعبنا الفلسطيني قدم في انتفاضة الحجارة، "التضحيات الجسام التي أثبتت أن الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه، متمسك بهويته الوطنية، يأبى الاستسلام والانكسار لكل محاولات تشويه الوعي الوطني، والعبث بالانتماء للأرض والقضية".



وشددت الحركة في بيانها على أن: "ما تتعرض له القضية الفلسطينية اليوم من مخاطر الشطب والتصفية لهو أدعى إلى أن تتضافر الجهود، وتتوحد البنادق في مواجهة عدو واحد، وهو الاحتلال الصهيوني، فها هو يعلن يومًا بعد يوم عن مزيد من مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية، وينادي بضم الأغوار وفرض سيادته المزعومة عليها وعلى المستوطنات الجاثمة على حدود 67، وها هو يشن الاقتحام تلو الآخر على المسجد الأقصى المبارك في محاولة لفرض حقائق جديدة، وتمرير أقذر عملية تزوير للتاريخ من خلال محاولات التهويد، ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وحرق الكنائس".



من جهتها أكدت حركة فتح أن الشعب الفلسطيني لديه إصرار أكثر من أي وقت مضى على مواصلة كفاحه الوطني المشروع حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله وتعبيراته، وحتى نحقق أهدافنا في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقالت إن الدرس الذي لم تتعلمه إسرائيل هو أن “الشعب الفلسطيني، الذي يخوض نضالا متواصلا بلا هوادة منذ مئة عام، لن يرضخ أو يستسلم ولن يقبل بالتعايش مع الاحتلال والاستيطان والتهويد، وأن إرادته الوطنية لن تنكسر بل تزداد صلابة، ولديه إصرار أكبر على مواصلة مسيرة الحرية والكرامة والاستقلال”.



وحملت الحركة المجتمع الدولي مسؤولية تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي، وفي تصرفها وكأنها دولة فوق القانون والمحاسبة، مشيرة إلى خطورة سياسة ازدواجية المعايير التي شجعت إسرائيل على ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، والتوجه أكثر فأكثر نحو التطرف والعنصرية والتهرب من استحقاق السلام العادل والشامل والدائم والذي وحده يمكن أن يجلب الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.



الذكرى الثالثة والثلاثين لانتفاضة الحجارة، تأتي في وقت تتسابق فيه الانظمة العربية للتطبيع، وتعود فيه السلطة الفلسطينية لوهم المفاوضات، الامر الذي دعت فصائل المقاومة لتوقفه والاستناد لإرادة الشعب.