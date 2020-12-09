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الأربعاء 9 كانون الأول 2020 ساعة 08:33

الادميرال سياري: العلماء الشباب يواصلون طريق الشهيد فخري زادة

الادميرال سياري: العلماء الشباب يواصلون طريق الشهيد فخري زادة
اكد مساعد القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري بان المئات من العلماء الشباب في البلاد يواصلون بقوة طريق الشهيد محسن فخري زادة.

وقال الادميرال سياري في تصريحه الثلاثاء على هامش مراسم تابين العالم النووي والدفاعي الايراني البارز محسن فخري زادة: سنواصل طريق هذا الشهيد كسائر الشهداء وسيستمر طريقه المشرق ببركة دمائه.

واضاف: ان ما يهدف اليه العدو من وراء هذا الاغتيال والاجراءات المماثلة هو منع ايران من الوصول الى قدرات وقمم العلم والمعرفة الا انه لن يحقق هدفه هذا اطلاقا.

وتابع الادميرال سياري: انه وببركة دم هذا الشهيد سيستمر هذا الطريق بصورة اكثر قوة وانسيابية وتقرّب ايران من الوصول الى القمم الشامخة.

واكد قائلا: ان العدو لا يستطيع الوقوف امام نمو الثورة وهو الامر الذي اثبتناه على مدى الاعدوام الـ 42 الماضية.

يذكر ان مساعد وزير الدفاع رئيس منظمة البحث والابداع بالوزارة الشهيد فخري زادة تعرض لعملية اغتيال غادرة يوم الجمعة قبل الماضية في بلدة آبسرد التابعة لدماوند شرق طهران ما ادى الى اصابته حيث نقل الى المستشفى الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح واستشهد على اثر ذلك.
رقم : 902574
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