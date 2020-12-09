روحاني: من اهم اولوياتنا تنفيذ البروتوكولات وانتاج لقاح كورونا

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان من أهم اولوياتنا في مكافحة وباء كورونا؛ تنفيذ البروتوكولات والاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وانتاج لقاح كورونا.



وفي حديثه خلال اجتماع اللجان المتخصصة التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا مساء الثلاثاء، قال حجة الاسلام حسن روحاني: ان اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا حددت جهودها ضمن اولويتين؛ الاولى تنفيذ البروتوكولات والاجراءات الوقائية في الغربلة والتباعد الاجتماعي الذكي، باعتبارها من اوثق السبل وقد شاهدنا علائمها الايجابية خلال خطة احتواء الموجة الجديدة.



وأضاف روحاي ان الاولوية الثانية تتمثل في توفير وإعداد وانتاج اللقاح، مبينا ان مقدمات ومسار انتاج هذا اللقاح اعتمادا على قدرات العلماء والمراكز المتخصصة بالداخل قد تمت تهيئتها، كما اننا وضعنا على جدول اعمالنا كذلك استيراد اللقاح من الخارج.



وأشار الى العراقيل التي وضعتها ادارة ترامب امام تلبية الاحتياجات الضرورية للشعب بما فيها اللقاح، مبينا ان هذا السلوك غير القانوني واللاإنساني لإدارة ترامب سيبقى كوصمة عار في أذهان العالم.



وأكد الرئيس الايراني اننا وكما تمكنا من احتواء الحرب الاقتصادية، فإننا سنجتاز هذه العقبة كذلك، ولذلك ليدرك الشعب ان جميع الاجهزة ومختلف قطاعات الحكومة ستبذل جهودها من اجل توفير اللقاح الموثوق والمضمون.