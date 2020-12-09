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الأربعاء 9 كانون الأول 2020 ساعة 08:39

مسؤول: صادرات ايران للدول العربية بلغت اكثر من 8.5 مليار دولار

مسؤول: صادرات ايران للدول العربية بلغت اكثر من 8.5 مليار دولار
اعلن مدير مكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة تنمية التجارة الايرانية فرزاد بيلتن بان اجمالي صادرات ايران الى الدول العربية بلغ 8 مليارات و 565 مليون دولار خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس).

وقال بيلتن في تصريح له الثلاثاء حول الدول الـ 20 الاولى المستهدفة بالصادرات الايرانية: ان الصين والعراق والامارات جاءت في المراتب الثلاثة الاولى فيما جاءت كازاخستان وميانمار وهونغ كونغ في المراتب من 18 الى 20 في القائمة.

واضاف: ان الدول العربية الخمس في قائمة الدول الـ 20 الاولى المستهدفة بالصادرات الايرانية هي العراق في المرتبة الثانية بنحو 5.3 مليار دولار والامارات في المرتبة الثالثة بنحو 3.7 مليار دولار وعمان في المرتبة 13 بـ 244 مليون دولار بعد دول تركيا وافغانستان والهند وباكستان واندونيسيا وجمهورية اذربيجان وروسيا وتايلندا وارمينيا ومن ثم الكويت بـ 177 مليون دولار في المرتبة 14 وقطر بـ 98 مليون دولار في المرتبة 17 بعد المانيا وفنزويلا.

وقال بيلتن: ان سائر الدول العربية مثل البحرين واليمن وسوريا والاردن ولبنان لم تات ضمن الدول العشرين الاولى للدول المستهدفة بالصادرات الايرانية.

ووفقا لاحدث الاحصائيات الصادرة عن الجمارك الايرانية فقد بلغ حجم التبادل التجاري للبلاد خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الايراني الجاري 97 مليونا و 700 الف طن بقيمة 44 مليارا و 600 مليون دولار.

وبناء على هذا التقرير فقد بلغ حجم واردات السلع 21 مليونا و 800 الف طن بقيمة 23 مليارا و 100 مليون دولار بانخفاض قدره 1 بالمائة وزنا و 18 بالمائة قيمة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي..

فيما بلغ حجم صادرات السلع 75 مليونا و 900 الف طن بقيمة 21 مليارا و 500 مليون دولار بانخفاض قدره 14 بالمائة وزنا و 19 بالمائة قيمة مقارنة مع العام الماضي.
رقم : 902578
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