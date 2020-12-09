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الأربعاء 9 كانون الأول 2020 ساعة 08:41

ولايتي ينقل تعازي قائد الثورة الاسلامية لأسرة الشهيد فخري زادة

ولايتي ينقل تعازي قائد الثورة الاسلامية لأسرة الشهيد فخري زادة
نقل مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي تعازي ومواساة قائد الثورة آية الله السيد الخامنئي لأسرة الشهيد محسن فخري زادة.

جاء ذلك خلال زيارة ولايتي الثلاثاء لمنزل الشهيد فخري زادة حيث التقى اسرة الشهيد ونقل لهم تعازي ومواساة سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وقدم ولايتي خلال الزيارة التعازي باستشهاد هذا العالم البارز في المجال النووي والدفاعي وقال: ان قائد الثورة الاسلامية قال في البيان الذي اصدره بمناسبة استشهاد الدكتور فخري زادة ان هذه الشخصية العلمية الفريدة قدم حياته الغالية في سبيل الله من اجل جهوده العلمية الكبيرة والخالدة وأكد على متابعة هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها والآمرين بها ومتابعة الجهود العلمية والتقنية للشهيد في جميع المجالات التي كان ينشط فيها هذا الشهيد العزيز.

وأكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية على مواصلة نهج الشهيد فخري زادة واضاف: ان الميزة البارزة للشهيد فخري زادة انه كان يتابع جميع القضايا بصورة بنيوية وجدية وكان يؤكد على الدفاع المستقبلي على الصعيدين النووي والدفاعي.

يذكر ان مساعد وزير الدفاع رئيس منظمة البحث والابداع بالوزارة الشهيد فخري زادة تعرض لعملية اغتيال يوم الجمعة قبل الماضية في بلدة آبسرد التابعة لدماوند شرق طهران ما ادى الى اصابته حيث نقل الى المستشفى الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح واستشهد على اثر ذلك.
رقم : 902579
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