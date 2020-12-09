اردوغان يشارك اذربيجان اليوم في حفلة الانتصار على ارمينيا

يتوجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى أذربيجان، في زيارة رسمية.



وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، أن أردوغان سيزور باكو يومي 9 – 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يلتقي خلالها نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف.



وأوضح البيان أن أردوغان وعلييف سيشاركان في استعراض تنظمه باكو، احتفالاً بالنصر في إقليم "قره باغ"، على أرمينيا.



وأشار إلى الزيارة ستتخلل أيضاً مباحثات لتعزيز التعاون القائم بين البلدين، ومواصلة الدفاع عن قضية أذربيجان المحقة حول "قره باغ"، لدى المحافل الدولية.



ومن المقرر أيضاً أن يناقش أردوغان وعلييف، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين أنقرة وباكو.



وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، بدأ الجيش الأذربيجاني عملية عسكرية حرر عبرها 5 مدن، و4 بلدات و286 قرية، ما أجبر أرمينيا على الإقرار بالهزيمة وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.



وبموجب الاتفاقية انسحبت القوات الأرمينية من مدن "آغدام"، و"لاتشين"، و"كلباجر".



ومنذ عام 1992، كانت أرمينيا تحتل نحو 20 بالمئة من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".