سوريا.. 90 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 59 حالة ووفاة 6

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 59 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا حتى الثلاثاء ٨ كانون الأول ٢٠٢٠ .



وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 8580 شفيت منها 4059 وتوفيت 458 حالة.



وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في 22 من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.



وجاء توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة حسب وزارة الصحة كالتالي:

= الإصابات:



١٦ في طرطوس

١٥ في حمص

١٥ في اللاذقية

١٢ في حلب

١٠ في دمشق

٩ في ريف دمشق

٧ في حماة

٦ في القنيطرة



= حالات الوفاة:



٢ في حمص

٢ في حماة

١ في دمشق

١ في حلب



= حالات الشفاء:



١٠ في حلب

١٠ في ريف دمشق

٩ في دمشق

٨ في حمص

٨ في اللاذقية

٤ في طرطوس

٣ في درعا

٣ في حماة

٢ في السويداء

٢ في القنيطرة