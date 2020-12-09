الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 9 كانون الأول 2020 ساعة 11:20

الاحتلال يبني اطول برج استيطاني في القدس والمستوطنون يعترضون

الاحتلال يبني اطول برج استيطاني في القدس والمستوطنون يعترضون
تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي الى إتمام تصديقها على عشرات المخططات الاستيطانية والتهويدية غير المشروعة في مدينة القدس المحتلة.

وتأتي إقامة برج استيطاني في منطقة التلة الفرنسية، في مقدمة المساعي الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة، حيث يعد الأطول في المدينة المقدسة، إذ صدّقت "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال مبدئيًّا على المخطط.

ووفق الخطة؛ فإن البرج الاستيطاني سيقام على مساحة 2500 متر، من أراضٍ فلسطينية صادرتها سلطات الاحتلال من بلدة العيسوية شمال شرق المدينة منذ العام 1967.

ويتكون البرج المزمع إقامته، من 30 طابقًا مع البنية التحتية، ويضم مكاتب ومحالَّ تجارية وفنادق وأماكن ترفيهية ومواقف للسيارات، وشققا لطلاب الجامعة العبرية، ووحدات استيطانية تبلغ نحو 150 وحدة بواقع 100 متر لكل شقة، لجلب المزيد من المستوطنين إلى المنطقة.

ويتساوى ارتفاع البرج الاستيطاني الجديد مع مخطط "عجلة القدس"، الذي سيقام على سفوح بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس بذريعة "السياحة".

ولقي هذا المخطط اعتراضًا كبيرًا من قبل 400 مستوطن من مستوطنة التلة الفرنسية، نظرًا لأن بناءَه سيؤدي إلى زيادة أعداد المستوطنين، ما يؤثر على البنية التحتية وازدحام في حركة المرور، بالإضافة إلى تغيير المشهد بالمنطقة، باعتبار أن ارتفاع البرج سيحجب الرؤية.

وقال المستوطنون المعترضون على المخطط: إنه تم جمع حوالي 100 ألف شيقل لمصلحة الاعتراضات والمتابعة القانونية، مضيفين "منذ حوالي عام تمكن المطورون بسرعة مذهلة من تغيير استخدام الأرض المصادرة من تجاري إلى تجاري وسكني، وحصلوا على إضافة غير مسبوقة بحوالي 2000% من البناء".
رقم : 902622
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
منطق امریکا المقلوب.. ارهابیونا «ابطال» وابطالهم «ارهابیون»
منطق امریکا المقلوب.. ارهابیونا «ابطال» وابطالهم «ارهابیون»
الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
9 كانون الأول 2020
ابن سلمان يطأطئ رأسه خنوعاً.. نهاية الظلم السعودي يكتبها أبطال اليمن
ابن سلمان يطأطئ رأسه خنوعاً.. نهاية الظلم السعودي يكتبها أبطال اليمن
9 كانون الأول 2020
احتجاجات فرنسا تتجدد.. محرقة قمع المسلمين تحرق الشارع الفرنسي
احتجاجات فرنسا تتجدد.. محرقة قمع المسلمين تحرق الشارع الفرنسي
9 كانون الأول 2020
روحاني: من اهم اولوياتنا تنفيذ البروتوكولات وانتاج لقاح كورونا
روحاني: من اهم اولوياتنا تنفيذ البروتوكولات وانتاج لقاح كورونا
9 كانون الأول 2020
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
8 كانون الأول 2020
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
8 كانون الأول 2020
الدور التاريخي لبريطانيا في اليمن... من الاستعمار إلى إشعال الحروب
الدور التاريخي لبريطانيا في اليمن... من الاستعمار إلى إشعال الحروب
8 كانون الأول 2020
خيانات إماراتية متتالية.. الصهيانة يسرحون ويمرحون في معرض "جايتكس"!
خيانات إماراتية متتالية.. الصهيانة يسرحون ويمرحون في معرض "جايتكس"!
8 كانون الأول 2020
الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ واحتمالية إشعال حرب... الأهداف والنتائج
الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ واحتمالية إشعال حرب... الأهداف والنتائج
8 كانون الأول 2020
الولايات المتحدة المتهم الرئيسي لإثارة الاضطرابات في العراق
الولايات المتحدة المتهم الرئيسي لإثارة الاضطرابات في العراق
8 كانون الأول 2020
خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني
خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني
8 كانون الأول 2020
إلى أين تتجه صفقة الأسلحة الأمريكية مع الإمارات؟
إلى أين تتجه صفقة الأسلحة الأمريكية مع الإمارات؟
7 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
يمكن لإيران توجيه ضربة موجعة لإسرائيل من داخل سوريا للانتقام لدماء فخري
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية