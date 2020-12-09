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الأربعاء 9 كانون الأول 2020 ساعة 11:35

غدا .. إفتتاح خط سكك حديد بين ايران وافغانستان

غدا .. إفتتاح خط سكك حديد بين ايران وافغانستان
أعلن مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني عن تدشين خط سكك الحديد بين ايران وافغانستان غدا الخميس.

وبيّن  "خيرالله خادمي" في تصريح اليوم الاربعاء، أن خط سكك الحديد " خواف (شرق ايران) – هرات (غرب افغانستان) سيفتتح بمشاركة رئيسي البلدين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار الى أن الخط يستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز الصادرات وزيادة حصة ايران في شبكة الترانزيت الدولي.

خادمي إعتبر أن خط سكك الحديد سيوسع نطاق التبادل الاقليمي والدولي في هذ الجانب من  القارة الاسيوية ويشكل منعطفا في تنمية العلاقات الايرانية الافغانية، ومكملا للارتباط السككي بين الصين وقرغيزيا وطاجيكستان وافغانستان وايران.

وعدد مزايا المشروع منها الارتباط بالصين عبر افغانستان وخط خواف – هرات وتنمية وتطوير المنطقة وافغانستان فضلا عن اكتمال وتطوير شبكة سكك الحديد بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) وزيادة ترانزيت السلع من دول آسيا الوسطى الى المحيط الهندي.

يشار أن الخط السككي خواف – هرات بطول 225 كم ويشمل 4 قطع، 2 منها بطول 78 كم في ايران وتحديدا تمتد من "خواف" الى منفذ " شمتيغ" في محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي البلاد. وفي الجانب الافغاني تمتد القطعة الثالثة من معبر شمتيغ حتى محطة " روزنك" بطول 62 كم، ومنها الى مدينة " هرات" بمسافة 85 كم.

يشار أن القطعة الثالثة من الخط السككي في افغانستان تم انشاؤها باستثمارات ومهندسين من ايران.

 
رقم : 902628
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