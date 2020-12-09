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الأربعاء 9 كانون الأول 2020 ساعة 12:42

كردستان العراق.. حظر التجول وقطع الإنترنت ومداهمة قناة تلفزيونية

كردستان العراق.. حظر التجول وقطع الإنترنت ومداهمة قناة تلفزيونية
أعلنت السلطات المحلية في السليمانية وحلبجة بمنطقة كردستان العراق فرض حظر التجول في المحافظتين والمدن المحيطة بهما، على خلفية الأحداث الأخيرة هناك.

وقالت اللجنة الأمنية العليا في السليمانية وحلبجة في بيان صحفي: "تقرر حظر التجوال في المحافظتين بالإضافة إلى إدارتي رابرين وكرميان"، مبينة أن "الحظر يسري من منتصف ليلة اليوم الثلاثاء، وحتى منتصف ليلة يوم غد الأربعاء".

وعزت اللجنة سبب اتخاذ القرار، إلى "حفظ الأمن"، نتيجة تجدد التظاهرات في بعض القصبات ومنها دوكان وسيد صادق ومناطق أخرى.

من جهتها، دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات في محافظة السليمانية بكردستان العراق.

وأعربت في بيان صحفي عن إدانتها "أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات في محافظة السليمانية"، مشددة على ضرورة أن تحمي السلطات في الإقليم حرية التعبير.

وأصدر مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت ،أمس الثلاثاء، بيانا قال فيه إن خدمات الإنترنت انقطعت في مناطق عدة من السليمانية.

وقال المرصد في سلسلة تغريدات على "تويتر" (8 كانون الاول 2020): "عودة الإنترنت إلى محافظة السليمانية، بعد انقطاع الانترنت بين عشية وضحاها؛ مدة الانقطاع 8 ساعات".

كما وتعرض مقر قناة "إن آر تي" في السليمانية ،الاثنين الفائت، لهجوم من قبل قوات الأمن المحلية، التي قطعت بث القناة وصادرت المعدات وأغلقت أبواب المبنى، بعد التغطية الواسعة التي قامت بها القناة للاحتجاجات الأخيرة.

وشهدت الاحتجاجات المستمرة في محافظة السليمانية منذ أيام، مقتل 6 متظاهرين خلال صدامات مع القوات الأمنية.

وأحرق متظاهرون غاضبون احتجاجا على الوضع الاقتصادي مؤخرا مقرات الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، كما أحرقوا مقر حركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي في ناحية سيد صادق.
رقم : 902634
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