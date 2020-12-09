الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال ،فجر اليوم الاربعاء، 17 فلسطينيا من الضفة، فيما اندلعت مواجهات عقب مداهمة بلدة جبع جنوب جنين اسفرت عن اصابة 6 شبان بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط.



وقال نادي الأسير، إن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة بلعا في طولكرم وهم: عصام غازي جيتاوي، وطلال أبو ياسين، ونور الدين أيمن شحرور، ومحمد عماد يونس برابرة (23 عامًا)، وثائر رضا مرعي، وعطية وائل محمود، وناصر خليل أبو دية.



فيما جرى اعتقال لأربعة مواطنين من مخيم الجلزون في رام الله وهم: يعقوب حسين وهو أسير سابق اعتقل خمس مرات على الأقل بين أحكام واعتقال إداري، وخلال اعتقاله السابق تعرض للعزل الإنفرادي وخاض إضراباً عن الطعام رفضاً لعزله واعتقاله الإداري، كما جرى اعتقال ماهر دلايشة، وفادي نايف عليان، وكامل جلال عرابي، وجميعهم أسرى سابقون.



ومن بيت لحم اعتقل الاحتلال كلاً من: أحمد محمود أبو مفرح (18 عامًا)، وشقيقه الفتى محمد (17 عامًا) وكلاهما من بلدة تقوع، بالإضافة إلى سالم محمود الصباح (47 عامًا) من قرية حرملة.



يُضاف إلى المعتقلين سلمان عمران من قرية دير الحطب في نابلس، والأسير السابق ليث ريان من بلدة قراوة بني حسان في سلفيت.