العراق.. حريق داخل حقل خباز النفطي جراء تفجيرين في كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك العراقية ،اليوم الأربعاء، باندلاع حريق داخل حقل خباز النفطي جراء انفجار عبوتين ناسفتين على بئرين في الحقل.



وقال المصدر إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا فجر اليوم، داخل بئرين نفطيين في حقل خباز بمحافظة كركوك، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل الحقل".



وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني مستمرة بمحاولات إخماد النيران داخل الحقل، منذ ساعات الصباح الأولى".



وأشارت مصادر لوكالة رويترز إلى أنه "لم يتضح من المسؤول عن التفجيرين" اللذان وقعا في حقل خباز الذي يقع على بعد 20 كيلومتر جنوب غرب كركوك، ولفت مسؤولون نفطيون إلى أن الحقل ينتج نحو 25 ألف برميل يوميا، وفقا للوكالة.