?> الرئيس التركي يتحدى الاتحاد الأوروبي - اسلام تايمز
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الأربعاء 9 كانون الأول 2020 ساعة 14:32

الرئيس التركي يتحدى الاتحاد الأوروبي

الرئيس التركي يتحدى الاتحاد الأوروبي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أي قرار قد يتخذه الاتحاد الأوروبي خلال قمته المقبلة غدا وبعد غد، ضد بلاده، لن يؤثر على أنقرة، لافتا إلى أن التكتل الأوروبي "لم يتصرف بنزاهة حيال تركيا".

وأكد أردوغان ،في كلمة متلفزة من أنقرة اليوم الأربعاء: "أي قرار يفرضه الاتحاد الأوروبي على تركيا خلال قمته لن يؤثر علينا"، مضيفًا أن "الاتحاد الأوروبي لم يتصرف بنزاهة حيال تركيا حتى الآن".

وتابع الرئيس التركي أنه "سيواصل البقاء على طاولة المباحثات في حال تصرف اليونان بنزاهة في منطقة شرق البحر المتوسط".

يشار إلى أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قالت في وقت سابق، إن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون سعي تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط خلال قمتهم المقبلة في كانون الأول المقبل.

وفي السياق نفسه، أكد منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن أفعال تركيا في منطقة شرق المتوسط تبعدها عن الانضمام للاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية إعلان أنقرة استمرار التنقيب في تلك المنطقة.

وتوترت الأوضاع شرقي البحر المتوسط بين تركيا من طرف وبين اليونان وقبرص وفرنسا من جانب آخر، على خلفية نزاع أنقرة وأثينا حول الحدود البحرية واحتياطيات الطاقة المخزونة في المنطقة.
رقم : 902662
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